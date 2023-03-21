تألق إماراتي في «دبي مصل بيج»



دبي (الاتحاد)

توّج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور روفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، الفائزين في بطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام «دبي مصل بيج»، التي أقيمت في فندق شيراتون جي بي ار في دبي بمشاركة 188 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.

وتمكن لاعبو الإمارات من تحقيق عدد من المراكز المميزة، ومنهم عمر محمد المهيري والذي حقق المركز الأول في فئة الفيزيك لطول 170 سنتمتراً، والمركز الثاني في بطل الأبطال، كما تميز اللاعب عبد الرحمن عبيد الخاطري محرزاً المركز الأول في فئة كلاسيك بناء الأجسام وبطل الأبطال في المجموع العام.

وكان من أبرز المشاركين الذين حققوا نتائج مشجعة للدخول في أجواء المنافسة على المراكز الأولى في النسخ المقبلة، كل من: اللاعب الإماراتي عبدالله الشحي، والإماراتي ربيع سلمان الزعابي في الموسكلار، والسعودي محمد منصورفي الفيزيك للماسترز للأعمار 40-44 سنة، واللاعب السوري حسن حمد الخرسان في الفيزيك لطول 171 سنتمتراً، والمصري محمد الي مجري في بناء الأجسام تحت 75 كيلوغراماً، والعماني إسحاق يوسف في الفيزيك لطول 173، والسوداني عزام أبوزيد في الفيزيك لطول 176، وأبطال آخرون حصلوا على المراكز المتقدمة وبطاقات الاحتراف.

حضر المنافسات ومراسم التتويج باسم جوهري رئيس اللجنة المنظمة، وأعضاء إدارة الاتحاد محمد شاهين الحوسني وفيصل الغيص الزعابي وأحمد جوهر والسكرتير الفني للاتحاد عبدالمجيد يزبك.

ووصف محمد شاهين الحوسني رئيس اللجنة الفنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، البطولة أنها ظهرت بشكل فني مميز، وحظيت بحضور جماهيري عال عكس جماهيرية بناء الأجسام والفيزيك، وأكد أنها شهدت حضوراً مميزاً من مختلف الدول، وكان هنالك إشادة من قبل الاتحاد الدولي مؤكداً أن اللجنة المنظمة بذلت جهوداً طيبة لإنجاح البطولة من شأنها أن تعزز مكانة الحدث الذي يستمر منذ سنوات بقوة وثبات.