«البرتغالي» يسجل 21 هدفاً في «دوري أدنوك»

علي معالي (دبي)

ارتفع عدد الأهداف المُسجلة عن طريق لاعب برتغالي، مع نهاية الجولة رقم 20 من دوري أدنوك للمحترفين إلى 21 هدفاً، بعد نجاح أدريان سيلفا لاعب الوحدة في تسجيل الهدف البرتغالي الوحيد في الجولة، وكان ذلك في شباك نادي الظفرة في المباراة التي انتهت بفوز «أصحاب السعادة» 3-1، ليرفع بذلك أدريان (34 عاماً)، رصيده من الأهداف حتى الآن إلى 3 أهداف، وهو نفس رصيده من الأهداف التي سجلها الموسم الماضي في 13 مباراة، في حين شارك اللاعب في الموسم الجاري في 19 مباراة.

ويتصدر قائمة الهدافين البرتغاليين في ملاعبنا هذا الموسم إيلتون فيليبي (29 عاماً)، مهاجم خورفكان برصيد 7 أهداف، سجل 4 أهداف منها في الأشواط الأولى، وكانت في شباك البطائح والوحدة واتحاد كلباء والشارقة، ويعتبر هدفه في مرمى الشارقة في الجولة الـ 17 بمثابة ضربة موجعة لـ«الملك»، حيث جاء في الدقيقة 89.

ويبدو أن المهاجم «متخصص» في أهداف الدقائق الحاسمة والأخيرة، حيث سبق له هذا الموسم أن سجل هدف «النسور» الرابع والحاسم في فوز فريقه على الظفرة في الجولة الـ 10 في الدقيقة 90، حيث كانت النتيجة قبل هذا الهدف، هي التعادل 3-3، ولكنه رفض أن تنتهي المباراة بالتعادل، بل سجل هدف «النسور» الرابع وهدفه الشخصي الثاني في تلك المباراة، وكرر إيلتون ذلك مجدداً في مرمى اتحاد كلباء في الدقيقة 90 في المباراة التي انتهت لخورفكان بنتيجة 2-1 في الجولة 12.

وبالأهداف السبعة حتى الآن تصبح هي ثاني أعلى نسبة تهديف في مشواره، حيث سبق وأن سجل 8 أهداف في 31 مباراة خلال موسم 2013-2014 مع فريق «جواني» بالدوري البرتغالي للدرجة الثالثة.

ويطارد الصدارة مواطنه جواو نوفايس بيدرو (29 عاماً)، لاعب البطائح، والذي سجل مع «الراقي» حتى الآن 6 أهداف، وهو متخصص في تسديد ركلات الجزاء، بدليل أنه سجل مع البطائح 4 أهداف من ضربات جزاء في شباك دبا، والنصر، واتحاد كلباء، وبني ياس، وبالأهداف الستة التي سجلها حتى الآن، فهو يأتي في وصافة هدافي البطائح خلف البرازيلي لورنسي، كما أنها ثاني أكبر نسبة أهداف في مشواره الكروي حتى الآن بعد أن سجل 8 أهداف في موسم 2017-2018 مع فريق «ريو آفي» بالدوري البرتغالي الممتاز في 29 مباراة.

ونجح البرتغالي الرابع توزي (30 عاماً) لاعب نادي النصر في أن يسجل 3 أهداف، منها هدف من ضربة جزاء في مرمى بني ياس في الجولة الـ 19، والتي انتهت بفوز «العميد» بهدف دون رد.

أما أصغر البرتغاليين الذين سجلوا هذا الموسم في ملاعبنا، فهو مدافع نادي الوحدة روبين فيليبي كانيدو (21 عاماً)، حيث سجل هدفاً واحداً في مباراة «العنابي» مع النصر التي انتهت بفوزه الوحدة برباعية نظيفة في الجولة الـ 5، وهو يلعب بصفة مقيم.

وكان هناك هدف للاعب برتغالي بصفوف نادي الوحدة أيضاً سجله المهاجم لويس ميجيل أفونسو (33 عاماً) من خلال مشاركته في 12 مباراة، وجاء في الجولة الخامسة في شباك النصر في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة، وقبل أن ينتقل اللاعب إلى صفوف فريق سبورتنج براجا بالدوري البرتغالي، ولم يسجل معهم أي هدف حتى الآن، رغم مشاركته في 7 مباريات بواقع 171 دقيقة.