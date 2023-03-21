«ند الشبا» تعلن برنامج منافسات النسخة العاشرة

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، عن برنامج منافسات النسخة العاشرة التي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي وتنطلق الخميس وتستمر حتى 10 أبريل المقبل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل، الجو جيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.

وأنهت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنافسات في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، التي تستضيف منافسات الكرة الطائرة، الجو جيتسو، القوس والسهم، والمبارزة، وصالة البادل التي تستضيف منافسات بطولة البادل، وكذلك صالة نادي دبي لأصحاب الهمم التي تستضيف منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، على أن يقام النهائي في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا، كما تم اعتماد مسارات منافسات الدراجات الهوائية التي تستمر يومين وتقام في مدينة محمد بن راشد، وسباق الجري الذي سيقام للعام الثالث على التوالي في مضمار ميدان.

وتقام يوم غد مراسم قرعة بطولات الكرة الطائرة والبادل وكرة السلة على الكراسي المتحركة، بحضور مدراء الفرق المشاركة في المنافسات.

وتدشن منافسات بطولة البادل فعاليات النسخة العاشرة الخميس بصالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى يوم الأحد 9 أبريل، كما تقام منافسات بطولة الجو جيتسو يوم الجمعة 24 مارس، تليها منافسات بطولة القوس والسهم التي تقام على مدار يومي الأحد والاثنين 26 و27 مارس في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، تعقبها منافسات بطولة المبارزة التي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 مارس في الصالة الرئيسية، وتقام منافسات الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد يومي الخميس والجمعة 30 و31 مارس.

وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة الأول أبريل في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى يوم الاثنين 10 أبريل، كما تنطلق منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة يوم السبت الأول من أبريل في نادي دبي لأصحاب الهمم وتستمر حتى يوم الأحد 9 أبريل، حيث يقام النهائي في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وتقام منافسات سباق الجري يوم الجمعة 7 أبريل في مضمار ميدان.

وقال ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة: «منذ انطلاقتها بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فقد حققت الدورة أهدافاً مجتمعية ورياضية كبيرة، وقد تم اعتماد 8 رياضات في برنامج منافسات النسخة العاشرة، حيث سنواصل توفير الفرصة لرياضيينا الهواة والمحترفين لخوض منافسات قوية وعالية المستوى مع أقرانهم، وكذلك مع الرياضيين الهواة والمحترفين من المقيمين في الدولة ومن الذين يزورون الدولة في شهر رمضان من كل عام للمشاركة في الدورة وعيش أجوائها الرائعة».

وأضاف: «الدورة تواصل تنظيم منافسات في عدد من أهم الرياضات بهدف نشر ممارستها، وتطوير مستويات رياضيينا ومواصلة الدور الرائد الذي تلعبه الدورة، حيث ساهمت في نشر ممارسة هذه الرياضات وزيادة أعداد ممارسيها ورفع مستوياتهم، ويسرنا أن نواصل تنظيم هذه المنافسات في كل عام من أجل المحافظة على الإرث التي تتركه الدورة في مجتمعنا وقطاعنا الرياضي، واستمرار توفير الفرصة لرياضيينا من الإماراتيين والمقيمين لخوض المنافسات وتطوير مستوياتهم وتعزيز مشوارهم الرياضي في جميع الأوقات وعلى مدار العام».