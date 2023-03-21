الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ند الشبا» تعلن برنامج منافسات النسخة العاشرة

«ند الشبا» تعلن برنامج منافسات النسخة العاشرة
21 مارس 2023 14:15

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، عن برنامج منافسات النسخة العاشرة التي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي وتنطلق الخميس وتستمر حتى 10 أبريل المقبل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل، الجو جيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.
وأنهت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنافسات في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، التي تستضيف منافسات الكرة الطائرة، الجو جيتسو، القوس والسهم، والمبارزة، وصالة البادل التي تستضيف منافسات بطولة البادل، وكذلك صالة نادي دبي لأصحاب الهمم التي تستضيف منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، على أن يقام النهائي في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا، كما تم اعتماد مسارات منافسات الدراجات الهوائية التي تستمر يومين وتقام في مدينة محمد بن راشد، وسباق الجري الذي سيقام للعام الثالث على التوالي في مضمار ميدان.
وتقام يوم غد مراسم قرعة بطولات الكرة الطائرة والبادل وكرة السلة على الكراسي المتحركة، بحضور مدراء الفرق المشاركة في المنافسات.
وتدشن منافسات بطولة البادل فعاليات النسخة العاشرة الخميس بصالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى يوم الأحد 9 أبريل، كما تقام منافسات بطولة الجو جيتسو يوم الجمعة 24 مارس، تليها منافسات بطولة القوس والسهم التي تقام على مدار يومي الأحد والاثنين 26 و27 مارس في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، تعقبها منافسات بطولة المبارزة التي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 مارس في الصالة الرئيسية، وتقام منافسات الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد يومي الخميس والجمعة 30 و31 مارس.
وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة الأول أبريل في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي وتستمر حتى يوم الاثنين 10 أبريل، كما تنطلق منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة يوم السبت الأول من أبريل في نادي دبي لأصحاب الهمم وتستمر حتى يوم الأحد 9 أبريل، حيث يقام النهائي في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وتقام منافسات سباق الجري يوم الجمعة 7 أبريل في مضمار ميدان.
وقال ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة: «منذ انطلاقتها بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فقد حققت الدورة أهدافاً مجتمعية ورياضية كبيرة، وقد تم اعتماد 8 رياضات في برنامج منافسات النسخة العاشرة، حيث سنواصل توفير الفرصة لرياضيينا الهواة والمحترفين لخوض منافسات قوية وعالية المستوى مع أقرانهم، وكذلك مع الرياضيين الهواة والمحترفين من المقيمين في الدولة ومن الذين يزورون الدولة في شهر رمضان من كل عام للمشاركة في الدورة وعيش أجوائها الرائعة».
وأضاف: «الدورة تواصل تنظيم منافسات في عدد من أهم الرياضات بهدف نشر ممارستها، وتطوير مستويات رياضيينا ومواصلة الدور الرائد الذي تلعبه الدورة، حيث ساهمت في نشر ممارسة هذه الرياضات وزيادة أعداد ممارسيها ورفع مستوياتهم، ويسرنا أن نواصل تنظيم هذه المنافسات في كل عام من أجل المحافظة على الإرث التي تتركه الدورة في مجتمعنا وقطاعنا الرياضي، واستمرار توفير الفرصة لرياضيينا من الإماراتيين والمقيمين لخوض المنافسات وتطوير مستوياتهم وتعزيز مشوارهم الرياضي في جميع الأوقات وعلى مدار العام». 

أخبار ذات صلة
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
المطيوعي: بطولات «الدارتس» تساهم في الترويج السياحي
الدورات الرمضانية
الدورات الرياضية
دورة ند الشبا الرياضية
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
اليوم 15:12
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©