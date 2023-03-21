خورفكان يتصدر دوري القوس والسهم بـ 8 ميداليات



أبوظبي (وام)



اختتمت الأحد منافسات المرحلة النهائية لدوري القوس والسهم، الذي نظمه مجلس إدارة الاتحاد بنادي الشرطة في الشارقة، بمشاركة 76 لاعباً ولاعبة، بعد التنافس في 4 مراحل سابقة للبطولة، حيث يتم احتساب النقاط وفق الترتيب لكل مرحلة.

وشهدت المرحلة النهائية للدوري فوز نادي خورفكان بالمركز الأول في الترتيب العام بحصوله على 8 ميداليات ملونة، بواقع 4 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات، وجاء نادي المدام في المركز الثاني برصيد 10 ميداليات ملونة، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات و3 برونزيات، ونال نادي سيدات الشارقة في المركز الثالث برصيد 11 ميدالية ملونة، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات.

وفاز نادي الشارقة بذهبية القوس المحدب فئة الرجال، ونال نادي المدام الثقافي الرياضي الفضية، وحصد نادي سيدات الشارقة ذهبية القوس المحدب لفئة السيدات، ونادي دبي للرماة الفضية.

ونال نادي الفجيرة للفنون القتالية ذهبية القوس المحدب «رجال» تحت 18 سنة، ونادي المدام الفضية، كما حصد النادي أيضاً ذهبية وفضية القوس المحدب سيدات تحت 18 سنة.

وفاز نادي الحمرية بذهبية القوس المحدب «رجال» تحت 21 سنة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية الفضية، فيما حصد نادي الشارقة للفتيات الذهبية والفضية في القوس المحدب سيدات تحت 21 سنة.

ونال نادي المدام ذهبية القوس المركب رجال، ونادي دبي للرماة الميدالية الفضية، وحصد نادي دبي للرماة ذهبية القوس المركب سيدات، ونادي الشارقة للفتيات الفضية.

وشهدت منافسات القوس المركب تحت 18 سنة «رجال» فوز نادي خورفكان بالذهبية ونادي مليحة بالفضية.

وحصد نادي المدام الذهبية والفضية والبرونزية في فئة القوس المحدب للبراعم تحت 12 سنة «ذكور»، كما توّج نادي سيدات الشارقة بالذهبية والفضية والبرونزية في فئة القوس المحدب براعم تحت 12 سنة «إناث».

وفاز نادي المدام بذهبية وفضية فئة القوس المحدب «أشبال» تحت 14 سنة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ذهبية وفضية فئة القوس المحدب «أشبال» تحت 14 سنة، فيما حصد الشارقة الرياضي ذهبية فئة القوس المحدب ناشئين تحت 16 سنة.

وتألقت ناشئات نادي أبوظبي بحصد الذهبية والفضية والبرونزية في فئة القوس المحدب ناشئات تحت 16 سنة.

وتوّج نادي الثقة للمعاقين بالذهبية والفضية في فئة القوس المركب أصحاب الهمم «رجال»، ونال نادي خورفكان الثقافي الرياضي الذهبية في فئة القوس المركب براعم تحت 12 سنة، ونادي الشارقة الفضية، فيما فاز نادي خورفكان بالذهبية والفضية في فئة القوس المركب «أشبال» تحت 14 سنة، كما حصد أيضاً ذهبية فئة القوس المركب ناشئين تحت 16 سنة.