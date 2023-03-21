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كارتابيا نجم استفتاء «سبورت فور أوول»

كارتابيا نجم استفتاء «سبورت فور أوول»
21 مارس 2023 14:00

دبي (الاتحاد)
يحظى المستوى العالي الذي يقدمه الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا مع فريق شباب الأهلي هذا الموسم، بإشادة واسعة من الخبراء والجمهور معاً، وهناك شبه إجماع حول دور صانع ألعاب الفرسان في حفاظ شباب الأهلي على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما ظهر كارتابيا أساسياً في 15 مباراة من أصل 20 قاد خلالها الفريق ببراعة مسجلاً 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وكان بمثابة رمانة الميزان لأداء لـ«الفرسان».
وجاءت الجولة 20 من الدوري بالخبر السعيد للنجم كارتابيا بحصوله على كأس «سبورت فور أوول» لنجومية دورينا للمرة الثانية في الاستفتاء الأسبوعي الذي تُجريه الشبكة للعام الخامس على التوالي، بمشاركة نخبة من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي وكذلك بتصويت متابعين منصة سبورت فور أوول الرياضية، متحصلاً على نسبة 34% متفوقاً على دجانيني مهاجم الشارقة 24% وعبدالله تراوري من النصر 22%.
وفي فئة أفضل حارس، حاز عبدالله التميمي على قفاز الإجادة 65.4%، بعدما حافظ لـ«العميد» النصراوي على فوزه الثمين على «الزعيم» العيناوي في الجولة العشرين، ليتصدر التميمي ترشيحات الخبراء بالعلامة الكاملة 20 من 20 بطاقة بنسبة 40%، إضافة لـ 183 صوتاً للجمهور من أصل 432 مشاركاً في الاستفتاء بنسبة 25.4%.
أما أفضل صافرة في الجولة وللمرة الثانية في الموسم الحالي كانت من نصيب الحكم سلطان عبدالرزاق، الذي أدار مباراة العين والنصر باقتدار، لينال ثقة جميع خبراء لجنة التحكيم باستفتاء سبورت فور أوول 40% و25% من أصوات الجماهير، ليحصل على نسبة إجمالية 65%.

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