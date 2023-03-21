المطيوعي: بطولات «الدارتس» تساهم في الترويج السياحي



دبي (الاتحاد)

أعرب خليفة المطيوعي رئيس اتحاد الدارتس عن سعادته بما حققته النسخة الأولى من بطولة الحبتور التي شهدت مشاركة أكثر من 120 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات، وهي البطولة التي تأتي في إطار توقيع اتفاقية شراكة مع منتجع الحبتور للبولو والفروسية موجها الشكر إلى إدارة المنتجع لرعاية للحدث.

وأوضح أن البطولة كشفت عن تطور مستوى اللاعبين المشاركين كما أن معدل النتائج كان مبهراً في كل الفئات، وهو ما يحفزنا لمواصلة المسيرة نحو تشكيل قاعدة كبيرة من خلال إقامة بطولات أخرى في الفنادق والأماكن السياحية في الدولة والتي تحظى بإقبال جماهيري كبير، وهو ما يمثل ترويج لهذه الأماكن في ظل شعبية اللعبة على مستوى الأجانب خاصة الجنسيات الآسيوية.

ووجه المطيوعي الشكر إلى كل الجهات الراعية التي تساند الاتحاد في كل أنشطته على مدار الموسم، وأيضا فريق عمل البطولة ومجلس إدارة الاتحاد الذي وصل بالبطولة الثانية إلى بر الأمان، ومن بطولة لبطولة تزيد الخبرات التي ستستثمرها في تنظيم بطولات كبيرة كما وجه الشكر إلى محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو والذي حرص على الحضور ومتابعة المباريات.

وأضاف: البطولة التصنيفية الثالثة ستقام يومي 27 و28 مايو المقبل ونشاط الاتحاد المحلي متنوع ما بين البطولات التصنيفية والبطولات المفتوحة وهو ما يفتح الباب لمشاركة عدد كبير من اللاعبين خاصة الجاليات التي تعيش على أرض الإمارات.

أما على مستوى النتائج، فقد أحرز حسين نادر المركز الأول في فئة فردي العرب ضمن البطولة وجاء البحريني عبدالله سعيد في المركز الثاني والثالث أحمد الشهابي والرابع عبدالله حاجي، وأحرز جون بيالا المركز الأول لفئة فردي الأجانب فيما جاء آنتوني بونسي في المركز الثاني، وكارلوس ليم ثالثاً ونيتين كومار رابعاً، وفي فئة الزوجي، أحرز الثنائي ألان ألتوم وأيمن بكر المركز الأول فيما جاء الثنائي عبدالله حاجي وتونيت كومينتادور في المركز الثاني والثالث الثنائي جيبوي أدومدومان وروميو مكوينسيو، والرابع جيف شولين وماردونيو بانياجا.

وطبقاً لنظام اللعب أقيمت مسابقة الزوجي من 5 أشواط في الدور التمهيدي و7 أشواط في النهائيات بينما فردي الرجال للمواطنين والمقيمين شمل الدور التمهيدي 7 أشواط والنهائي 9 أشواط.

وعقب انتهاء المنافسات قام خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد بتتويج الفائزين بالمركز الأولى في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والجهات الراعية للاتحاد.