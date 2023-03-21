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توتنهام يستعد لإقالة كونتي!

توتنهام يستعد لإقالة كونتي!
21 مارس 2023 12:44

لندن (د ب أ)
ذكرت تقارير إخبارية أن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يبدو بصدد إقالة أنطونيو كونتي من منصب المدير الفني للفريق خلال أيام.
ويتولى كونتي تدريب توتنهام منذ 16 شهراً فقط، وذكرت عدة تقارير أن حالة الغضب التي أظهرها عقب المباراة التي انتهت بالتعادل مع ساوثهامبتون 3-3 يوم السبت الماضي، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة له لدى مسؤولي النادي الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخرج توتنهام مؤخراً من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك من دوري أبطال أوروبا، ثم شاهد كونتي فريقه يتلقى هدفين خلال آخر 13 دقيقة من مباراته أمام ساوثهامبتون وهو ما أثار غضبه.
ووجه كونتي خطاباً غاضباً للاعبيه، الذين وصفهم بـ «الأنانيين»، ورفض اعتبار أن حالة الضبابية بشأن مستقبله تعد عذراً لإخفاق الفريق في إنهاء فترة الصيام عن التتويج بالألقاب، والمستمرة منذ عام 2008.
ومن المفترض أن ينتهي عقد المدرب الإيطالي في الصيف، ولم يحسم موقفه بشأن تمديد التعاقد مع النادي، لتشير تقارير إلى أن توتنهام يبدو في طريقه لتقليص الخسائر مع المدرب الإيطالي بالاستغناء عنه.
ورفض توتنهام التعليق على ما ذكرته التقارير.

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أنطونيو كونتي
توتنهام
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
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