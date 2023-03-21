145 لاعباً في كأس أبوظبي للتزلج الاستعراضي

أبوظبي (وام)

استضاف اتحاد الرياضات الشتوية بطولة كأس أبوظبي للتزلج الاستعراضي، بمشاركة 145 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، والتي أقيمت بصالة التزلج في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وشهدت البطولة المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة، مستويات تنافسية عالية، حيث كانت فرصة للاعبين واللاعبات للاستعداد للمنافسات العالمية المقبلة.

توج الفائزين هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، وحمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وجمعة محمد الظاهري الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية.

وفازت كرينلي شيخوا بالمركز الأول في فئة التزلج المتقدم للمبتدئات برصيد 105.40 نقطة، وسيمان دانليانسي بالمركز الأول في فئة التزلج التقليدي للرجال برصيد 164.04 نقطة، وكريكي شيكو بالمركز الأول في التزلج المتقدم للمبتدئين برصيد 127.81 نقطة.

ونالت ستيفينيا ياكوفيليفا المركز الأول في فئة التزلج المتقدم للسيدات المحترفات برصيد 162.26، وسيتانفيا نيكوفالجا بالمركز الأول للمبتدئات برصيد 140.50 نقطة، وناكيتا تشيكو بالمركز الأول في فئة التزلج للرجال المبتدئين برصيد 170.26 نقطة.

وأكد هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها الريادية في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية وفق أفضل الممارسات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية التي تستشرف مستقبل الرياضة في الدولة.

وأوضح أن الاتحاد حريص على تنمية رياضة التزلج الاستعراضي، وتصميم برامج تستهدف نشر ثقافتها وسط الفئات المجتمعية المختلفة، خاصة مع تزايد عدد الممارسين لها، وحرصهم على تطوير قدراتهم، وبناء مهاراتهم، والاستفادة من البيئة النموذجية التي يوفرها الاتحاد، انطلاقاً من رؤية متكاملة تستهدف التطور وتحقيق النتائج الإيجابية في المنافسات الخارجية.

وقال: «نحرص على توفير البيئة الملائمة لممارسي هذه الرياضة وفق أفضل الممارسات، وتنظيم البطولات لتعزيز الخبرة وتطوير القدرات للاعبين واللاعبات، كما نكرس جهودنا الداعمة لاستقطاب أفضل المدربين وإرساء الأطر الكفيلة برفع المستوى الفني، بما يتلاءم مع تطلعاتنا الاستراتيجية».