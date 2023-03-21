لانوس يواصل إهدار النقاط في الدوري الأرجنتيني



بوينس آيرس (د ب أ)

واصل فريق لانوس إهدار النقاط في الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم وتعادل مع أرجنتينوس سلبياً ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز روزاريو سنترال على هوراكان.

وبعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية في بداية مشواره بالدوري هذا الموسم، تلقى لانوس خسارتين متتاليتين وتعادلين متتاليين، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس.

كذلك تعادل أرجنتينوس للمباراة الثانية على التوالي، مقابل ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر. وتغلب روزاريو سنترال على هوراكان بهدفين نظيفين سجلهما فيكتور مالكورا وأليخو فيليز في الدقيقتين الخامسة و29. وارتفع رصيد روزاريو سنترال إلى 14 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد هوراكان عند 12 نقطة في المركز العاشر.