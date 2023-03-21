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الرياضي

لانوس يواصل إهدار النقاط في الدوري الأرجنتيني

لانوس يواصل إهدار النقاط في الدوري الأرجنتيني
21 مارس 2023 12:00


بوينس آيرس (د ب أ) 

واصل فريق لانوس إهدار النقاط في الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم وتعادل مع أرجنتينوس سلبياً ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز روزاريو سنترال على هوراكان. 

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وبعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية في بداية مشواره بالدوري هذا الموسم، تلقى لانوس خسارتين متتاليتين وتعادلين متتاليين، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس. 

كذلك تعادل أرجنتينوس للمباراة الثانية على التوالي، مقابل ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر. وتغلب روزاريو سنترال على هوراكان بهدفين نظيفين سجلهما فيكتور مالكورا وأليخو فيليز في الدقيقتين الخامسة و29. وارتفع رصيد روزاريو سنترال إلى 14 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد هوراكان عند 12 نقطة في المركز العاشر.

الدوري الأرجنتيني
الدوري الأرجنتيني لكرة القدم
كرة القدم
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
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