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الرياضي

سحب قرعة بطولة المؤسسات الحكومية في الشارقة

سحب قرعة بطولة المؤسسات الحكومية في الشارقة
21 مارس 2023 11:45

 
الشارقة (الاتحاد)

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أجريت أمس مراسم سحب قرعة البطولة الخامسة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، ويشارك فيها 12 فريقاً يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، والمقرر انطلاقها رابع أيام شهر رمضان المبارك.
أسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات تضم المجموعة الأولى القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية وهيئة الشارقة للاستثمار (شروق) وجمعية الشارقة التعاونية، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الإدارة العامة للدفاع المدني ومجلس الشارقة الرياضي وبلدية مدينة الحمرية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وفي المجموعة الثالثة فرق هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الموارد البشرية وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة التسجيل العقاري.
شهد مراسم سحب القرعة المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية وأسامة يوسف الدوخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام واحمد سالم المظلوم امين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.
أكد المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة في كل المنافسات الرياضية، لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهتم بتوفير كل الخدمات لموظفي حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن الهدف من البطولة هو تنمية روح المنافسة الشريفة في جو أسري، مشيراً بأن البطولة تعتبر فرصة جيدة للتواصل بين موظفي الشارقة في خارج أوقات العمل اليومية. 

 

الدورات الرمضانية
نادي موظفي حكومة الشارقة
نادي الثقة للمعاقين
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