«الأولمبياد الخاص» ينظم فعاليات صحية في مارس



أبوظبي (الاتحاد)

ينظم برنامج المجتمع الصحي في الأولمبياد الخاص الإماراتي عدداً من الفعاليات الصحية خلال الشهر الجاري، تضمنت حفل توزيع جوائز جوليسانو للقيادة الصحية المحلية الذي أقيم في مركز أبوظبي للتوحد.

كما نظّم الأولمبياد الخاص برنامج «تدريب المدربين» في جامعة المدينة عجمان على مدار يومي 18 و19 مارس، وتضمّن مشاركة 27 من العاملين والمختصّين في القطاع الطبي من ثمانِ دول مثل الإمارات والسعودية والكويت والمغرب ومصر والفلبين وسلوفينيا وليـتوانيا، للتدريب على أن يصبحوا مدراء أطباء معتمدين من قبل الأولمبياد الخاص الإقليمي لدعم برنامج الرياضيين الأصحاء.

ويحرص الأولمبياد الخاص على تنظيم العديد من الفعاليات الصحية الخاصة بأصحاب الهمم لضمان تلقيهم أعلى مستوى من الرعاية الصحية، ولضمان استيعاب مختلف المؤسسات الصحية في الدولة لمفهوم الرعاية الصحية الدامجة.

وحول الفعاليات الصحية لشهر مارس؛ قال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «نحرص على العناية بصحة لاعبينا كأولوية قصوى، ونقوم بمبادرات عديدة لتعزيز جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم، كما نسعى من خلال أنشطتنا للتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية في الدولة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، وأعتقد أن جوائز جوليسانو للقيادة الصحية تشجع القطاع الصحي بأكمله على تطوير أنظمة رعاية دامجة تتفهم احتياجات أصحاب الهمم وبالتالي تحسن من أنماط حياتهم، والحصول على التقدير الذي يبرز هذا الجهد. كما سعدنا أيضاً باستضافة برنامج»تدريب المدربين«لتعزيز الخبرات لدى الكوادر العاملة في القطاع الطبي وفق أحدث المعايير الطبية المطبقة عالمياً.»

من ناحيته رحب عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بهذا التكريم للمؤسسة ممثلة بمركز أبوظبي للتوحد التابع لها بشأن الجائزة التي تعد الأعلى في جوائز الصحة على مستوى الأولمبياد الخاص دولياً، في تحقيق الدمج ولمساهمتها في توفير بيئة صحية آمنة للاعبين تفي باحتياجاتهم في قطاع الصحة، وقال: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية المتميزة مع كل من مؤسسة الأولمبياد الخاص، ومركز أبوظبي للصحة العامة لصالح منتسبينا للحفاظ على صحتهم من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية التي تأتي ضمن أولويات المؤسسة، والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع بصورة كاملة ليكونوا فاعلين ومبدعين ومساهمين في مسيرة البناء والتنمية على أرض الإمارات». كما أشار سعادته إلى أنَّ مؤسَّسة زايد العليا تُسخِّر جميعَ إمكاناتها لتوفير مستقبل أفضل لأصحاب الهمم، وبما يتفق مع المعايير العالمية.

ومن جانبه قال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «أصحاب الهمم هم عنصر أساسي في مجتمع دولة الإمارات، فقد أولتهم القيادة جل اهتمامها، ونحن بدورنا في مركز أبوظبي للصحة العامة نعتبر شريكاً استراتيجياً ومساهم دائم في تنفيذ وتطبيق استراتيجيات الصحة العامة الموجهة لهذه الفئة، حيث نؤيد ونلتزم بإدراج أصحاب الهمم في جميع مناحي الحياة ونعتبرهم عنصرًا مهمًا وجزءًا أساسيًا من تنوع المجتمع، كما يستلزم دمجهم في خططنا الاستراتيجية لدعم جميع التغييرات البيئية التي من شأنها تسهيل فعاليات أصحاب الهمم وتواجدهم في مختلف الأنشطة والوظائف. وندعم الأولمبياد الخاص في مساعيه لدمج أصحاب الهمم في المجتمع وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة وتعزيز مستوى سعادتهم.» وأضاف: «يلتزم مركز أبوظبي للصحة العامة بإنجاز مهمته الأساسية، ألا وهي تحقيق سلامة وصحة أفراد مجتمع أبوظبي، وفئة أصحاب الهمم هم جزء لا يتجزأ من المجتمع».