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نجم جولف يعود إلى العالمية من بوابة الإمارات

نجم جولف يعود إلى العالمية من بوابة الإمارات
21 مارس 2023 10:45

 
مراد المصري (دبي)
يحظي البلجيكي نيكولاس كولسيرس باهتمام خاص خلال مشاركته في منافسات جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام هذا الموسم تحت شعار «السباق إلى دبي»، وهو الذي تعرض إلى مرض نادر في الكلى لكنه تعافى منه بفضل العلاج الذي خضع له في عيادة طبية متخصصة في الإمارات خلال العام الماضي، مستفيداً من الرعاية الصحية المميزة بحكم أنه اختار أن يكون مقيماً في دبي خلال السنوات الماضية.
ونال كولسيرس الذي تم اختياره كقائد لنائب الفريق الأوروبي في كأس رايدر المقرر إقامته في وقت لاحق من هذا العام في العاصمة الإيطالية روما، بطاقة مشاركة خاصة في الموسم الحالي من الجولة جراء العلاج الذي خضع له، وهو الذي اكتشف بالصدفة في نهاية عام 2021، أنه مصاب بجلطات دموية سائلة ومتعددة في رئتيه ناتجة عن مرض نادر في الكلى يسمى اعتلال الكلية الغشائي الأولى، وقال: اكتشفت المرض عندما قمت بمراجعة إحدى المستشفيات في دبي، هذا الأمر جعلني أواصل الاستقرار هنا في الإمارات، حيث خضعت للعلاج بالأكسجين عالي الضغط في عيادة AVIV، وتعافيت بالكامل بشكل تدريجي.
وتابع اللاعب الحاصل على الإقامة الذهبية في دبي: قمت بالتدريبات في نادي إلس للجولف في دبي، حيث أقيم هنا ووجدت المكان المثالي من أجل الرعاية الصحية وبنفس الوقت القدرة على التدريب على الجولف، لقد كنت محظوظاً بأن أجد هذه الرعاية الصحية في الإمارات، وخضعت للعلاج في في غرفة الضغط العالي المتكامل، لذلك مكثت هنا في دبي لمدة ثلاثة أشهر أقوم بالعلاج لمدة ساعتين في اليوم.
وركز اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً، على أهمية الاستفادة من المشاركة في روزنامة عام 2023، للحفاظ على مستواه والعودة إلى ما كان عليه في السابق، وسبق له أن توج بثلاث ألقاب في الجولة خلال مسيرته، وقال: حصولي على إعفاء طبي للمشاركة في جميع البطولات هذا العام أمر أشعر بالامتنان الكبير له من قبل القائمين على جولة دي بي ورلد، خصوصاً في ظل غيابي بشكل كبير عن البطولات لنحو 18 شهراً جراء العلاج.
وأضاف: أن ابدأ العام من البطولات التي أقيمت هنا في الإمارات في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة كان أمراً مميزاً للغاية، الحياة مثالية هنا للاعبي الجولف، حيث يمكن أن تعيش في منزل داخل نادي جولف، وتركب الدراجة الهوائية فقط لتجد نفسك في موقع التمرين، المرافق رائعة للغاية في الإمارات لرياضة الجولف.

 

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