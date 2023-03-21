«الهوكي» يستعرض إنجازات العام الأول



الشارقة (الاتحاد)

استعرض مجلس إدارة اتحاد الهوكي نتائج خطة سير العمل في الفترة الماضية، فيما يخص نشاط اللعبة والمكتسبات التي تحققت بعد مرور عام على تشكيل مجلس الإدارة الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس في مقره بالشارقة، برئاسة عبدالله سلطان الدح المطروشي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور الأعضاء الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان نائب الرئيس، وخالد مراد البلوشي الأمين العام، وخالد الظنحاني الأمين العام المساعد، وأحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية، ومنى الغزال، رئيسة اللجنة النسائية.

وتطرق الاجتماع إلى جهود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والإنجازات التي تحققت بعد مرور عام على التشكيل الحالي على الصعيدين الفني والإداري، من بينها الحصول على ملعب دائم للاتحاد، فضلاً عن عقد مجالس رمضانية لتوعية المجتمع بدور اللعبة وسعيها لإيجاد منتخب وطني يعزز سمعة الدولة في المحافل الدولية، كما تمت مناقشة الخطوط العريضة للعمل في الفترة المقبلة وأجندة المسابقات التي سيتم الإعلان عنها في حينها.

وأكد عبدالله سلطان الدح، رئيس مجلس الإدارة، على رضاهم لما تم تنفيذه من برنامج عمل خلال فترة العام من عمر مجلس الإدارة الحالي، لا سيما بعد النجاح في الحصول على ملعب دائم يقام فيه نشاط الهوكي بالاتفاق مع إحدى المدارس الخاصة في الشارقة، وتم تجهيز الملعب بشكل جيد لإقامة بطولة رمضانية عليه.

وأشار إلى سعي المجلس لتجهيز ملعب آخر في مجمع زايد بمنطقة السيوح في الشارقة بهدف نشر اللعبة بشكل أكبر وزيادة عدد الممارسين، في ظل النجاحات التي تقوم بها اللجنة الفنية بقيادة أحمد سعيد السويدي، موضحاً أن اللجنة الفنية قامت بتأهيل كوادر في التحكيم من الرجال والسيدات وتجهيز منتخب وطني، مع زيادة عدد الفرق في المراحل السنية ليصل أكثر من 21 فريقاً.