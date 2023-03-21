رينارد مُرشح لقيادة فرنسا في «المونديال»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قدم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بطولة كأس عالم جيدة مع المنتخب السعودي، ونجح في لفت الأنظار إليه بشدة بعد أن فاز في مباراته الافتتاحية في «المونديال» على منتخب الأرجنتين 2-1 في مفاجأة أذهلت الجميع، ولاسيما إن منتخب «التانجو» أحرز بعدها لقب البطولة.

ورغم إن رينارد يرتبط بعقد مع المنتخب السعودي حتى صيف 2027، إلا إن اسمه بات مطروحاً ضمن آخرين لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، بعد أن تمت إقالة كورين دياكر المدير الفني السابق لهذا المنتخب، بسبب علاقتها المتوترة مع بعض نجمات المنتخب اللاتي نجحن في التخلص منها.

وكشف جان ميشيل أولا، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم والرئيس الحالي لنادي أولمبيك ليون، النقاب عن أن منتخب السيدات يبحث بالفعل عن مدير فني كفء يقود المنتخب خلال بطولة العالم التي ستقام هذا العام في أستراليا ونيوزلاندا، من 20 يوليو إلى 20 أغسطس.

وقال في حديث لبرنامج «سوبر موسكاتو شو» على شبكة «مونت كارلو سبورت» إن هيرفي رينارد مرشح قوي لهذا المنصب، خاصة بعد رفض النجم الأسطوري تيري هنري القيام بهذه المهمة لرغبته في خوض مشروع تدريبي «رجالي» خلال الفترة القادمة.

وأضاف ميشيل أولا: عندما تكون عضواً داخل اللجنة التنفيذية بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يجب أن يكون كلامك محسوباً لأن الحديث في مثل هذه الأمور يبقى صعباً، ولكنني أؤكد إن رينارد في موقف جيد بالنسبة لهذا المنصب.

وشدد جان ميشيل أولا على حقيقة أن الفترة القادمة ستشهد منافسات حاسمة لمنتخب السيدات، حيث يلعب هذا العام بطولة كأس العالم، ومن بعدها في العام القادم الدورة الأولمبية التي ستقام في فرنسا، وبطولة «اليورو» في العام التالي.

وعلق قائلاً: هذا يتطلب منا أن نكون طموحين وأن نختار مدير فني كفء، لأنه ليس من الطبيعي أن يكون منتخب السيدات متأخراً عن منتخب الرجال.

ويعترف رينارد في جلساته الخاصة مع المقربين منه بأنه يحلم دائماً بتولي منصب المدير الفني مع أحد منتخبات بلاده، ولكنه لم يكن يخطر على باله أن يتم ترشيحه لمنصب المدير الفني لمنتخب السيدات، وإن كانت بعض المصادرالصحفية الفرنسية أكدت أنه أبدى موافقة من حيث المبدأ في حديث مع جان ميشيل أولا، الذي كان على اتصال تليفوني يومي به، للقيام بهذه المهمة.

يذكرأن رينارد «54 عاماً»، والذي معني اسمه «الثعلب»، لم يسبق له تدريب أي فريق نسائي، وركز معظم مشواره التدريبي، في أفريقيا، حيث درب منتخبات زامبيا وأنجولا وكوت ديفوار والمغرب، ونادي اتحاد الجزائر، وحصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين الأولى مع زامبيا «2012» والثانية مع كوت ديفوار«2015»، وفي فرنسا درب سوشو موسم 2012-2013، وليل «2015».