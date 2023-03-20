إيطاليا تلعب من أجل فيالي

روما (أ ف ب)

أكد روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا بطلة أوروبا، أن المنتخب يريد أن يطلق بنجاح حملته في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 أمام إنجلترا، من أجل تخليد ذكرى المهاجم الدولي السابق جانلوكا فيالي الذي توفي بداية يناير.

توفي فيالي الزميل السابق لمانشيني في سامبدوريا وأحد أعضاء الفريق الفائز باللقب الأوروبي في يوليو 2021 أمام إنجلترا بالذات على ملعب ويمبلي الشهير، في 6 يناير الماضي عن عمر ناهر 58 عاماً جراء اصابته بسرطان البنكرياس.

قال مانشيني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في المركز الوطني في كوفرتشانو في اليوم الأول من تجمع المنتخب: "لقد تحدثت عن ذلك مع اللاعبين، بالنسبة لنا سيكون من المهم أن نتذكره، كما لو كان معنا".

وأضاف المدرب المتوج بطلاً للدوري الإيطالي مع سامبدوريا برفقة فيالي عام 1991: "لقد كانت لديه مكانة خاصة، والأمر ليس سهلاً بالنسبة لنا. يجب أن نحاول تقديم أداء جيد له أيضاً".

وسيرتدي اللاعبون في أول مباراة يخوضها أبطال أوروبا منذ رحيل فيالي، الذي شغل منصب رئيس الوفد الإيطالي منذ نوفمبر 2019، قمصاناً خاصة سيُكتب عليها (من الداخل) رسالة تذكارية مخصصة للمهاجم الدولي السابق.

من ناحيته، قال الاتحاد الإيطالي للعبة إنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم فيالي قبل المباراة ضد إنجلترا على ملعب دييجو مارادونا في نابولي.

ويلتقي المنتخب الإيطالي الذي فشل في التأهل إلى موندياليي روسيا 2018 وقطر 2022 الأحد المقبل مع مالطا، الذي يعتبر الأضعف في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً أوكرانيا ومقدونيا الشمالية التي حرمت رجال مانشيني من الوصول إلى نهائيات المونديال الأخير.

كما أعلن الاتحاد غياب لاعب جناح يوفنتوس فيديريكو كييزا، ومدافع إنتر فيديريكو ديماركو، جراء تعرضهما للإصابة في المباراة التي جمعت الفريقين (فاز يوفنتوس 1-صفر) ضمن منافسات الدوري الأحد.

وخرج كييزا (25 عاماً) في نهاية اللقاء، بعد أقل من 20 دقيقة من دخوله إلى الملعب وهو يشكو من ركبته اليمنى. وأعلن ناديه أن الفحوصات التي أجريت الاثنين لم تظهر أي تمزق، لكن يتعين على اللاعب أن يأخذ قسطاً من الراحة قبل أن يضفي الاتحاد الصفة الرسمية على غيابه.

في المقابل، خرج ديماركو (25 عاماً) في وقت أبكر في الشوط الثاني متأثراً بإصابة في فخذه.

وسيحل بدلاً من مدافع إنتر في القائمة لاعب وستهام الإنجليزي إيمرسون بالمييري، فيما لم يعلن الاتحاد عن أي بديل لكييزا.

ويغيب أيضاً إيفان بروفيدل (لاتسيو)، أحد حراس المرمى الأربعة الذين استدعاهم مانشيني، ليحل محله حارس مرمى كريمونيزي ماركو كارنيسكي.