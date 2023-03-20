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الرياضي

أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً

أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
21 مارس 2023 02:19

أمستردام (رويترز)

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قال نادي أيندهوفن الهولندي، إنه قرر حظر مشجع اعتدى على ماركو ديميتروفيتش حارس إشبيلية، خلال مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم الشهر الماضي من دخول ملعبه لمدة 40 عاماً.
وتوقفت المباراة، التي أقيمت على ملعب أيندهوفن، خلال الدقائق الأخيرة بعد أن ركض مشجع إلى أرض الملعب واعتدى على ديميتروفيتش ولكمه في وجهه، قبل أن يتدخل الحارس الصربي ويسقطه أرضاً.
وقضت محكمة بالسجن ثلاثة أشهر على الشاب البالغ من العمر 20 عاماً مع إيقاف التنفيذ لمدة شهر.
وقال النادي المنافس في الدوري الهولندي في بيان: "بالإضافة للحظر لمدة 40 عاماً من دخول الملعب سيبدأ أيندهوفن إجراءات للحصول على تعويضات منه جراء أي أضرار لحقت بالنادي.
"لقد تلقى أيضاً حظراً لمدة عامين من الوجود في محيط ملعب النادي من مكتب المدعي العام".
وكان المشجع يقضي فترة حظر عام من دخول الملعب حتى 2026، فرضه الاتحاد الهولندي لكن أيندهوفن قال إنه دخل للمدرجات بتذكرة صديق له.
وخسر إشبيلية المباراة 2-صفر لكنه تأهل للدور التالي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين. ويلعب الفريق حامل الرقم القياسي في الفوز بالدوري الأوروبي بواقع ستة ألقاب ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الثمانية للبطولة الشهر المقبل.

إشبيلية
أيندهوفن
الدوري الأوروبي
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