مهرجان الظفرة البحري: «لزاز» يتصدر البوانيش و«الزير» بطل التجديف

الظفرة (وام)

حصد البانوش «لزاز»، لمالكه خليفة ناصر عز الدين محمد المركز الأول في سباق صلاحة للبوانيش الشراعية، فيما فاز القارب «الزير» لمالكه بدر عبدالحكيم محمد ثاني بالمركز الأول في سباق المغيرة للتجديف التراثي، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري، بدورته الرابعة عشرة، التي تقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

توج الفائزين، الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، رئيس لجنة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بحضور سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والكابتن سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية.

وأسفرت النتائج في سباق صلاحة للبوانيش الشراعية، عن فوز البانوش «لزاز» لمالكه خليفة ناصر عز الدين محمد بقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني حل البانوش «طوفان» لمالكه حمد راشد محمد راشد الرميثي بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، والمركز الثالث جاء البانوش «الهادي»، لمالكه النوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي.

وفي سباق المغيرة للتجديف التراثي حصد المركز الأول القارب «الزير» لمالكه بدر عبدالحكيم محمد ثاني بقيادة النوخذة حسن إبراهيم الحوسني، ونال المركز الثاني القارب «لاهوب» لمالكه الشيخ محمد بطي آل حامد بقيادة النوخذة زايد ساري المزروعي، والمركز الثالث القارب «الظفرة» لمالكه راشد محمد الياسي بقيادة النوخذة محمد جاسم القايد.