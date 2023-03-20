«الأبيض» يُدشن معسكر أبوظبي بـ«روح جديدة»

معتز الشامي (دبي)

ضربت لعنة الإصابات، عدد من اللاعبين الدوليين، الذين تم استدعاؤهم لتجمع المنتخب الوطني في المعسكر الحالي، المقام في أبوظبي، لخوض مباراتين وديتين أمام طاجيكستان السبت المقبل، ثم أمام تايلاند 28 مارس الجاري، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023، التي تقام في قطر يناير من العام المقبل، حيث بدأ منتخبنا المعسكر بروح جديدة من أجل تحقيق الأفضل خلال المرحلة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب مساء أمس، استبعاد 7 لاعبين دفعة واحدة من المعسكر الحالي بداعي الإصابة، وهم علي مبخوت، بندر الأحبابي، شاهين عبد الرحمن، خالد الظنحاني، بعد خضوعهم لفحوصات طبية وأشعة أمس الأول، أثبتت احتياجهم لفترة أطول من الراحة والعلاج، بالإضافة إلى استبعاد كل من حسين مهدي بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مع ناديه، كما تم استبعاد يحيى الغساني ووليد عباس قبل بدء المعسكر نفسه.

وكان الجهاز الطبي، قد أجرى الفحوصات اللازمة على اللاعبين، وطلب إجراء بعض الأشعة الإضافية لحسم مصير البعض منهم، ولكن اتضح حاجتهم لوقت أطول من الراحة والعلاج، بينما يحتاج المنتخب العناصر الأجهز بسبب ضيق الوقت قبل مواجهتي طاجيكستان وتايلاند.

وعلى جانب آخر، استقر الجهاز الفني على استدعاء كل من عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي، عبدالله الكربي لاعب الوحدة، يوسف المهيري لاعب الوصل، وخالد الهاشمي لاعب بني ياس، الذين انتظموا في التدريبات أمس، ما قلص قائمة «الأبيض» إلى 21 لاعباً، حيث يتواجد بالقائمة إلى جانب الرباعي الذي تم استدعائه أمس، كل من خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني لحراسة المرمى، واللاعبين خليفة الحمادي، عبدالسلام محمد، أحمد جميل، عبدالله إدريس، بلال يوسف، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، محمد عبدالباسط، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، كايو كانيدو، سلطان عادل.

ورفض رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الوطني استدعاء اللاعب أحمد العامري هداف فريق اتحاد كلباء، والذي كان قد شارك في 19 مباراة هذا الموسم، بينما سجل 9 أهداف في الدوري، بينما اكتفى بوجود كايو كانيدو بديلاً لعلي مبخوت، إلى جانب زميله سلطان عادل لاعب كلباء، والذي لعب 9 مباريات فقط وسجل هدفاً واحداً هذا الموسم.

ويواصل المنتخب تدريباته يومياً على نفس الملعب، ويسعى الجهاز الفني للوصول للتوليفة الأنسب في التشكيلة، خاصة في ظل الغيابات التي فرضتها الإصابات، ويتوقع أن تؤدي إلى تغييرات في طريقة اللعب والدفع بأسماء بديلة في بعض المراكز.

كما يتوقع أن يجرب الجهاز الفني أكبر قدر من اللاعبين خلال التجمع الحالي، عبر تقسيم الأسماء للمشاركة في المباراتين بصورة تضمن حصول عدد أكبر من اللاعبين على فرصة كافية لتقييم المستوى الفني للاعبين، والحالة البدنية والفنية لبعض الأسماء، التي تم استدعاءها لمنحها فرصة اللعب ضمن تشكيلة المنتخب الأساسية، مثل بلال يوسف لاعب عجمان، بالإضافة لخالد السناني حارس الوصل، إلى حانب أحمد جميل لاعب شباب الأهلي ومحمد عبد الباسط لاعب الشارقة. وكان «الأبيض» قد بدأ معسكره أول من أمس، عقب الجولة الـ20 للدوري، وأجرى أولى حصصه التدريبية في ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت، استعداداً لمواجهة منتخبي طاجيكستان وتايلاند في استاد آل نهيان بنادي الوحدة.