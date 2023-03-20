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الرياضي

35 مشاركاً في الدورة الثانية لإعداد مدربي الخماسي الحديث

35 مشاركاً في الدورة الثانية لإعداد مدربي الخماسي الحديث
21 مارس 2023 01:03

دبي (وام)

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افتتحت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أمس فعاليات الدورة الثانية لإعداد مدربي الخماسي الحديث، التي ينظمها الاتحاد حتى 22 مارس الحالي في مقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، بمشاركة 35 مدرباً ومدربة لألعاب الخماسي من أندية الدولة. 
حضر الافتتاح ثاني خليفة سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمحاضر الدولي تامر سامي. 
وأعربت المطروشي، في كلمتها خلال الافتتاح، عن سعادتها بمشاركة الحضور المتميزة وحرصهم على مواصلة التعلم والاطلاع على كل ما هو جديد. وأكدت أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد مجموعة متميزة من المدربين لنشر رياضة الخماسي في العديد من المناطق والأندية.
 وقدمت المطروشي الشكر للهيئة العامة للرياضة على استضافتها للدورة، مثمنة الدور الرائد للهيئة في دعم الاتحادات. من جهته، أكد تامر سامي أن الخماسي الحديث من أهم الألعاب الأولمبية، كونها تستهدف بناء الرياضي المتكامل الذي يتحلى بالنبل والشجاعة والفروسية والقيادة، معبراً عن سعادته بأن يكون أول محاضر لمدربي الخماسي الحديث بالإمارات، واضعاً كافة خبراته في خدمة اتحاد اللعبة.
واشتملت محاضرات اليوم الأول على دروس نظرية وعملية وعرض فيديوهات تعريفية بالألعاب التي يشملها الخماسي (المبارزة بسلاح سيف المبارزة الأيبيه، والسباحة، والفروسية، والعدو، والرماية). وتم خلالها شرح الجوانب العامة للخماسي الحديث والتعريف بالمنافسات والمسابقات، والاستعداد لها. وتضمنت المحاضرة الثانية شرحاً لسير المسابقات وتسجيل العرض والأداء وقواعد السلامة والانضباط، وحالات عملية.
ويشمل اليوم الثالث عرضاً للمسابقات (السباحة)، والسياسات والإرشادات للمسابقة، وإجراءات المنافسة، والتنظيم والجدول الزمني ومعدل النقاط (طريقة احتساب النقاط)، والمخالفات والعقوبات، ويخصص اليوم الأخير لعرض مسابقات (سلاح سيف المبارزة)، وحالات عملية لجميع الألعاب.

هدى المطروشي
الإمارات
الهيئة العامة للرياضة
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