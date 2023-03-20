بالدوين يحقق أول ألقابه في سباق الجولف إلى دبي

دبي (الاتحاد)

توج الإنجليزي ماثيو بالدوين بأول ألقابه في جولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس بدعم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعد فوزه بلقب بطولة «إس دي سي» الجنوب أفريقية.

أنهى الإنجليزي انتظاراً دام 11 عاماً منذ صعوده إلى جولة دي بي ورلد في عام 2012، قادماً من جولة التحدي الأوروبية، وتحديداً في مشاركته في البطولة رقم 200 خلال مسيرته في الجولة، عندما تفوق في المنافسات التي أقيمت في نادي سانت فرانسيس لينكس، برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليحصد 335 نقطة رفعت رصيده هذا الموسم إلى 413 نقطة، ليتقدم 103 خطوات دفعة واحدة ويصبح بالمركز 26 في تصنيف «السباق إلى دبي» العالمي.

ويعتبر بالدوين من عشاق زيارة دبي على الصعيد الشخصي، وهو الذي نشر صوراً خلال تواجده فيها نالت تفاعلاً كبيراً على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، منها قيامه بمغامرة القفز المظلي في سكاي دايف فوق جزيرة النخلة.

وجاء الإسباني أدري أرانوس بالمركز الثاني في البطولة برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ليحقق 222 نقطة جعلته يرفع إجمالي رصيده إلى 450 نقطة هذا الموسم ويصبح بالمركز الـ 20 في ترتيب «السباق إلى دبي».

واستفاد النرويجي كريستيان جوهانسون من حلوله بالمركز الثالث في البطولة، ليتقدم 48 خطوة ويصبح بالمركز 83 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعدما كسب 87.8 نقطة رفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 163 نقطة.

ويتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى البطولة الختامية التي تقام سنوياً في دبي، وهي بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد شهد إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.