73 حصاناً في النسخة الثانية من مزاد «دبي بريز أب»

محمد حسن (دبي)

تنطلق في الخامسة مساء اليوم، فعاليات النسخة الثانية من مزاد «دبي بريز أب 2023»، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات جوفز العالمية، في حلبة العرض بمضمار ميدان قبل كأس دبي العالمي بأربعة أيام.

ويضم المزاد 73 حصاناً من الطراز العالمي في عمر السنتين من أيرلندا والمملكة المتحدة، ويتوقع أن يشهد المزاد مشاركة كبيرة من الملاك من دول الخليج العربي والمنطقة ومن حول العالم، بعد التنافس الكبير الذي شهدته النسخة الأولى.

واستبقت فعاليات المزاد، استعراض للخيول المعروضة في ركض سريع على مضمار التدريب في نادي دبي لسباق الخيل أقيم صباح أمس الاثنين.

وتأتي فكرة استعراض الخيول وهي في كامل عدة ووضعية السباق مع سرج وفارس وتركض أمام المتابعين، سواء في الموقع أو من على البعد، وذلك حتى يكون المشترون أكثر اطمئناناً ومعرفة بحركة الخيول أثناء الركض السريع، وذلك عند اتخاذ قرارات الشراء، وبرزت هذه الفكرة في الولايات المتحدة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، ووصلت إلى أوروبا حيث حققت نجاحاً وانتشاراً أكبر، ويعتبر مزاد «دبي بريز أب» الأول في المنطقة.

واشتمل كتيب المزاد على أرفع السلالات العالمية بينها 9 مهرات و64 مهراً تنحدر من فحول مشهورة مثل: «أميركان فيرو»، «كونستيتوشن»، «كيرلن»، «جوستزابر»، «هارد سبن»، «جن رنر»، «أنتو ميسشيف»، «جستفاي»، «كنجمان»، «ميداليا دورو»، «نو ناي نفير»، «نوت ذيس تايم»، «سي ذا ستارز»، «سبايتستاون»، «تابت»، «يوشيدا»، وغيرها من الفحول.

وأثمرت النسخة الأولى عن 11 فائزاً حتى الآن في دبي والمملكة العربية السعودية واليابان وأيرلندا والمملكة المتحدة، ومن بينهم الثنائي «جو سولجر جو» و«مستر راج» صاحبا المركز الأول والثاني في سباق البستكية بأمسية سوبر ساترداي ختام كرنفال كأس دبي العالمي، و«لابلينج» الفائز باليابان.