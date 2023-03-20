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سعيد بن طحنون يترأس اجتماع اتحاد التزلج المدولب

سعيد بن طحنون يترأس اجتماع اتحاد التزلج المدولب
21 مارس 2023 01:04

العين (وام)

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ترأس معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس اتحاد التزلج المدولب، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد مساء أمس الأول بعد توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء المجلس.
حضر الاجتماع، المستشار أحمد سالم سودين نائب الرئيس، ومحمد خليفة الدرمكي النائب الثاني للرئيس والأعضاء عبيد مبارك الفلاحي، علياء سهيل البنا، سعيد محمد الدهماني، وخولة إسماعيل الحمادي ومحمد عبدالرحيم يعقوب.
شهد الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها أن تمهد لانطلاقة قوية للاتحاد، أبرزها عرض الخطة التسويقية والإعلامية للاتحاد من قبل علياء البنا، ومناقشة آلية تكوين المنتخبات والفرق الوطنية من قبل عبيد الفلاحي والموقع الإلكتروني التجريبي للاتحاد من قبل محمد يعقوب، فيما ناقشت خولة الحمادي آلية إشراك الطلاب والسيدات في الألعاب، من خلال الشراكات مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية الأخرى.
على صعيد متصل، تلقى معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس الاتحاد رسالتي تهنئة من رئيس الاتحاد السوداني للتزلج ورئيس الاتحاد المصري للتزلج للهواة، بمناسبة إنشاء اتحاد الإمارات لرياضات التزلج المدولب، والذين باركوا هذه الخطوة التي من شأنها أن تضع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المحافل العالمية لهذه اللعبة.
وأكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أن أعضاء المجلس سيقومون بمهامهم على أكمل وجه لما لمسه من حماس وشغف لديهم لنشر هذه الرياضة في الدولة، والتشجيع على ممارستها، وإقامة الفعاليات والبطولات وأماكن ممارستها في الأماكن العامة، إضافة إلى تحقيق أهداف القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الرياضة في الدولة.

سعيد بن طحنون
الإمارات
التزلج
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