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الرياضي

الإصابة تُبعد ريشارليسون وماركينيوس

الإصابة تُبعد ريشارليسون وماركينيوس
21 مارس 2023 01:04

ريو دي جانيرو(أ ف ب) 

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يغيب مهاجم توتنهام الإنجليزي ريشارليسون ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس، عن تشكيلة منتخب البرازيل للمباراة الوديّة المرتقبة أمام المغرب يوم 25 مارس الحالي بسبب الإصابة، لينضما إلى زميلهما نيمار، بحسب ما أعلن الـ«سيليساو». وتترك الإصابتان الجديدتان أبطال العالم خمس مرات من دون بعض كبار اللاعبين، وسط الاستعداد للمواجهة المنتظرة في طنجة مع منتخب «أسود الأطلس»، الذي حلّ رابعاً في مونديال قطر 2022 في ما يعدّ إنجازاً عربياً وإفريقياً. وغادر ريشارليسون (25 عاماً) الملعب وهو يبكي، بعد تعرضه لإصابة في وقت مبكر من المباراة مع ساوثهامبتون.

ريتشارلسون
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