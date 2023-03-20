اتحاد المبارزة يتوج أبطال الأشبال والشباب

الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة الفائزين بالمراكز الأولى للأشبال تحت 17 سنه فردي، والشباب تحت 20 سنة فرق، ثامن بطولات الموسم الرياضي الجديد.

حضر مراسم التتويج موسى البلوشي، الأمين العام، علي المرزوقي المدير التنفيذي، لطيفة الحوسني عضو مجلس الإدارة، عبد الرحمن المليحي مشرف المبارزة بنادي الشارقة، ثاني بن سلطان مشرف المبارزة نادي شباب الأهلي، والمهندس محمد سامح ممثل الشركة الاستشارية.

شارك في البطولة 75 لاعباً ولاعبة بمسابقات الأشبال الفردي، و20 فريقاً بمسابقات الناشئين مثلوا مختلف أندية الدولة في 12 منافسة مختلفة، لأندية نادي الشارقة وشباب الأهلي والفجيرة ومؤسسة المرأة بالشارقة وأكاديمية MKFA بدبي ومركز العين للمبارزة والشباب والنهضة السعودي.