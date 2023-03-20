«الإمارات المفتوحة لأكاديميات الكرة» تتوج أبطالها

دبي (الاتحاد)

اختتمت نهائيات بطولة الإمارات المفتوحة لأكاديميات كرة القدم على استاد «ذا سيفينز» في دبي، والتي نظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للفئات العمرية تحت 18 و16 و14 و12 سنة.

وأحرز فريق «سيتي إف سي» بطولة تحت 16 سنة بفوزه على فريق سبورتينج أف سي في النهائي.

أما في مسابقة تحت 12 سنة، فاز فريق فرسان هسبانيا على فريق سيتي في النهائي ليتوج بطلاً على هذه الفئة السنية.

وتوج عادل البناي مدير قسم شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي الفائزين.

يُذكر أن اتحاد الكرة ومجلس دبي الرياضي نظما البطولة الأكاديمية، التي شارك فيها أكثر من 160 فريقاً و2500 لاعب ولاعبة، تنافسوا على حصد الألقاب عبر مباريات امتدت لعدة أشهر.

ويسعى اتحاد الكرة ومجلس دبي الرياضي إلى تطوير قاعدة الأكاديميات الكروية في الدولة وتنمية المواهب الكروية من الذكور والإناث.