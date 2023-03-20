«أبيض الشاطئية» يخسر ختام مرحلة المجموعات الآسيوية

دبي (الاتحاد)

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام منتخب إيران بنتيجة 2–7، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامتيم آرينا في باتيا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، وذلك لحساب المجموعة الثانية.

سجل هدفي منتخبنا اللاعب وليد المحمدي.

في ختام دور المجموعات، تصدر المنتخب الإيراني المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه منتخبنا وله 6 نقاط، ثم أوزبكستان 3 نقاط، وماليزيا بدون نقاط، ليتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني.

وكان أبيض الشاطئية قد حقق الفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية أمام أوزبكستان (4 – 0)، وماليزيا (5 – 3) على التوالي، وضمن التأهل إلى ربع النهائي للبطولة القارية.