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نادي أبوظبي الرياضي يهدى لقب دوري السيدات إلى هزاع بن زايد

نادي أبوظبي الرياضي يهدى لقب دوري السيدات إلى هزاع بن زايد
20 مارس 2023 17:42


أبوظبي (وام)
أهدى نادي أبوظبي الرياضي لقب مسابقة دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الكروي الحالي 2022-2023، إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة.
وأكد محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي أن النتائج المشرفة للنادي بشكل سنوي تمثل إنجازاً بكل المقاييس، واستثماراً لرعاية ودعم سموه ومتابعة واهتمام رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي ومجلس أبوظبي الرياضي.
وأوضح أن هذا الإهداء يأتي عرفاناً برعاية سموه لكرة القدم النسائية منذ بدايتها بنادي أبوظبي الرياضي في 2005 وانطلاقتها تحت مظلة اتحاد الكرة في موسم 2010 - 2011.
وقال: «ما يؤكد هذا أيضاً هو الفوز باللقب الحالي إثر التفوق في 11 مباراة والتعادل في مباراة واحدة، وبرصيد خالٍ من الهزائم، وحصد 34 نقطة بفارق 9 نقاط عن الوصيف، وفوز روان عبد الله الحمادي بجائزة أفضل لاعبة مواطنة، وزميلتها يوجينيا تيتي بجائزة أفضل لاعبة أجنبية في المسابقة».
وأشاد محفوظ بجهود الطاقم الفني والإداري للفريق الذهبي بقيادة ديما الإبراهيم مديرة الفريق والمدير الفني سارة حسنين، التي قادت الفريق كلاعبة عند التأسيس ومدربة في البطولتين الأخيرتين، والمدرب وفاء نشعي، ومساعد المدرب ياسين غيثه والدكتور المعالج فنائنا ماهيش.
وامتدح مدير عام النادي قائمة الفريق التي ضمت اللاعبات عائشة عبد الرحمن، شهد خالد، بريسيلا لارتي، أندريا ماريا، ايمان الطرودي، بياتريس يا كراه، جين كروز، دليلة زروقي، رشيدة إبراهيم، روان الحمادي، روضة المهيري، سيلينا انيما، طرفه الغافري، عوشه السويدي، غنيمة راشد، فاطمة الحوسني، كارين سانتوس، مزنه المطروشي، ناديا هلوخما، اجيمانج اسيريفي، العنود خالد، نعيمة إبراهيم، ويوجينيا كور، أميرة اللولو، فادية طيفور وفاطمة غلام.
ويستضيف فريق نادي أبو ظبي الرياضي للسيدات منتخب باكستان، في لقاء ودي مساء الأحد المقبل باستاد الكريكت في أبوظبي، وأحرز المنتخب الباكستاني لقب الوصيف في البطولة الدولية الودية، التي نظمها الاتحاد السعودي في يناير الماضي.

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