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الرياضي

6 سيارات تنتظر الجماهير في دورة ند الشبا

6 سيارات تنتظر الجماهير في دورة ند الشبا
20 مارس 2023 15:30


دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» عن تجديد الرعاية مع سوق دبي الحرة والطاير للسيارات ليكونا الراعيين الرئيسيين للنسخة العاشرة من الدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل، الجو جيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.
وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، أن دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قدّم لمجتمعنا عموماً، ولقطاعنا الرياضي خصوصاً، أهم حدث رياضي هو دورة ند الشبا الرياضية التي ولدت كبيرة وواصلت النمو والتطور وإضافة المزيد من الرياضات إلى برنامجها السنوي في كل عام لتكون حدث العام وكل عام.
وقال: «وصول الدورة إلى النسخة العاشرة دليل على نجاحها الكبير في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية وتأكيد مكانتها كأهم حدث رياضي يقام خلال شهر رمضان المبارك وكذلك على مدار العام، حيث يترقب رياضيونا الهواة والمحترفون من داخل وخارج الدولة قدوم شهر رمضان من كل عام للمشاركة في فعاليات الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، والتي تضم رياضات مختلفة وفئات متعددة، مما يتيح للجميع المشاركة فيها وخوض تجربة التنافس والتعارف مع الآخرين، وأيضا الفوز بالبطولات والجوائز المالية والتذكارية المميزة».
وتواصل شركة الطاير للسيارات حضورها المميز في الدورة، وجددت تواجدها ضمن الرعاة الرئيسيين وتقديم أحدث السيارات لتوزيعها كجوائز مجانية من خلال السحوبات المفتوحة لجمهور الدورة، وتقدم شركة الطاير للسيارات هذا العام 6 سيارات فورد، سيتم إجراء السحوبات عليها خلال أيام الدورة، وستكون السيارات هي: سيارة واحدة من موديل برونكو موديل عام 2022، و5 سيارات من موديل تيريتوري موديل 2023. 

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