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الرياضي

تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي

تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
20 مارس 2023 15:00


مصطفي الديب (أبوظبي)
اعتمد نادي أبوظبي للصقارين شهادات تخرج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي، وسلم النادي الشهادات الرسمية للمنتسبين للبرنامج من البراعم الصغار وكذلك البنين والبنات، خلال حفل رسمي أقيم قبل يومين بمقر نادي أبوظبي للصقارين.
حضر الحفل محمد علي الرميثي رئيس قسم الفعاليات بنادي أبوظبي للصقارين وعلي سالمين الظاهري من مجلس أبوظبي الرياضي، وحصل 185 من المشاركين على الشهادات وسط فرحة كبيرة باعتماد شهادة الصقار الرسمية.
وبدأت النسخة الثانية من برنامج صقار أبوظبي 15 ديسمبر الماضي واستمر حتى شهر مارس الجاري، وتم تقسيم المشاركين الذين وصل عددهم إلى 185 إلى فئتين عمريتين الأولى من سن 5 إلى عشر سنوات والثانية من 11 إلى 17 سنة.
وتخطت عدد ساعات التدريب التي حصل عليها المشاركون في برنامج صقار أبوظبي أكثر من 100 ساعة، حيث تم تقسيم الحصص التدريبية إلى أسبوعية حسب الإجازات المدرسية، بحيث لا تقل مدة التدريب عن حصتين أسبوعياً بواقع خمس ساعات لكل حصة.
من جانبه وجه محمد علي الرميثي رئيس قسم الفعاليات بنادي أبوظبي للصقارين التهنئة للمشاركين في النسخة الثانية من برنامج صقار أبوظبي على اعتماد شهاداتهم، مؤكداً أن تلك النسخة كانت عامرة بتعليم كل ما يتعلق برياضة الصيد بالصقور رياضة الأباء وموروث الأجداد.
وأثنى على التزام الجميع بكافة التعليمات الخاصة بالبرنامج، مؤكداً أن النسخة الثانية شهدت تواجد 185 طالباً وطالبة مقسمين على فئتين عمريتين تبدأ من سن خمس سنوات وتنتهى عند 17 سنة، وجميعهم كانوا حريصين على التواجد والتفاعل وتعلم أكبر قدر من الأمور التي تخص الصيد بالصقور.
وشدد على أن وصول المشاركين إلى هذا العدد يؤكد أن تراث الزباء في القلوب دائماً لا سيما وأن المشاركة لم تقتصر على البنين فقط، حيث شهدت تواجد عدد كبير من البنات أيضاً.
ووجه الرميثي الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على الدعم الكامل لكل الفعاليات والأحداث التي تقام تحت مظلة نادي أبوظبي للصقارين، مؤكداً أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة الرافد الأول لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع. 

 

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