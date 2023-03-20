«ليلة الحسم» في ملاعب أوروبا!

عمرو عبيد (القاهرة)

كل شيء في صراع «الليجا» يبدأ وينتهي عند نقطة واحدة، هي «الكلاسيكو».. وبعد «ليلة مثيرة» أمتعت عشاق كرة القدم حوال العالم كالعادة، تمكن برشلونة من التقدم بخطوة «واسعة» نحو حسم لقب «الليجا» بعد الفوز على ريال مدريد.

ولهذا كتبت «آس» الداعمة للفريق «الملكي» أن كل شيء قد انتهى بالفعل الآن، بعدما ضرب كيسي الشباك البيضاء في الوقت القاتل، ولم يستفد الريال من خطأ أراوخو وعانده «الفار» بإلغاء هدف أسينسيو، وهو ما عقلت عليه ماركا بقولها أن «ملليمتراً» واحداً فقط حسم لقب «الليجا» في اتجاه «كتالونيا»، ورغم اعترافها بأحقية «البارسا» في الفوز، إلا أنها كالعادة انتقدت جماهير «كامب نو»، بقولها أن الملعب كان يُغني «الموت لفينيسيوس»!

وعلى الجانب الآخر، عمت الأفراح الصحف الكتالونية، حيث كتبت «سبورت» عن «ضربة البطل» الذي أطاح غريمه بقوة وأبعده لمسافة «+12» واقترب من التتويج، وقالت إن «البارسا» حقق فوزاً «ملحمياً» بـ«ريمونتادا» قاتلة، ولم تختلف فرحة «موندو ديبورتيفو» العارمة عن جماهير «كامب نو»، التي أسعدها فرانك كيسي بهدف قاتل.

ويبدو أن الفوز «الكتالوني» أتى على غير هوى صحيفة «إل موندو»، حيث عنونت غلافها بالقول إن ريال مدريد «ودّع» الدوري ومنح «البارسا» فرصة التقاط الأنفاس وسط أزمة «قضية نيجريرا»، والمعروف أن «إل موندو» كانت صاحبة الكثير من التقارير والتسريبات الخاصة بتلك القضية خلال الفترة السابقة.



وفي ليلة بدت حاسمة في ملاعب أخرى، قالت «كورييري ديللو سبورت» إن نابولي يبعد عن لقب «الكالشيو» بمسافة 5 انتصارات فقط، بعد فوزه الكبير على تورينو مقابل هزيمة إنتر ميلان على يد يوفنتوس وقبلها سقوط ميلان أمام أودينيزي، وهو ما يعني ابتعاد نابولي عن لاتسيو «الوصيف الحالي» بفارق 19 نقطة، وهو ما يشير إلى أن الأمور قد انتهت في الدوري الإيطالي بالفعل.

وصحيح أن باريس سان جيرمان لا يزال محافظاً على فارق مريح فوق قمة الدوري الفرنسي، مُبتعداً بسبع نقاط عن مارسيليا، رغم هزيمة «الأمراء» أمام رين، إلا أن حسم وضع المدرب جالتييه يبدو أقرب من أي وقت مضى حيث تشير عديد التقارير إلى أنه قد يتعرض للإقالة في ختام الموسم، وهو ما ينطبق على مسألة رحيل ميسي وعدم تجديد عقده في ظل هذا الوضع المتراجع للفريق الباريسي.

وإذا كانت المنافسة في «البوندسليجا» قد اشتعلت بهزيمة بايرن ميونيخ واعتلاء بروسيا دورتموند القمة بفارق نقطة، فإن انتقاد حميديتش للاعبي «البافاري» وعدم الرضا عن المدرب ناجلسمان قد يحسمان الكثير من الأوراق داخل «القلعة الحمراء».

وتعتقد ستار سبورت الإنجليزية أن فارق الـ8 نقاط الآن يضع أرسنال بالقرب من لقب «البريميرليج»، لكن تبقى مباراة مؤجلة لمنافسه مانشستر سيتي، الذي سيواجهه مباشرة نهاية أبريل المقبل، بعدما سبق لـ«البلومون» الفوز عليه في فبراير الماضي.