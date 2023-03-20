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منتخب الجودو يكثف استعداداته لـ«تبليسي جراند سلام»

منتخب الجودو يكثف استعداداته لـ«تبليسي جراند سلام»
20 مارس 2023 14:30

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا الوطني للجودو في بطولة «تبليسي جراند سلام» الكبرى 2023، التي يستضيفها الاتحاد الجورجي في الفترة من 24 إلى 26 مارس الحالي بإشراف الاتحاد الدولي، ويبلغ مجموع جوائزها 154 ألف دولار. ويشارك في البطولة 440 لاعباً ولاعبة من 62 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية هي الإمارات والبحرين ولبنان. 

يرأس بعثة منتخبنا الوطني ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، ويشارك المنتخب بلاعبين اثنين هما تلال شفيلي في وزن تحت 66 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، ويشرف عليهما فنياً في البطولة المدرب فيكتور لاعب المنتخب السابق. 

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واختتم منتخبنا الوطني معسكره التحضيري في جمهورية التشيك لمدة 14 يوماً، بتواجد العديد من المنتخبات الأوروبية استعداداً لبطولة تبليسي. 

وتستهدف المنتخبات زيادة رصيدها من النقاط في سباق التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد أن بدأ العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وتبدأ فعاليات بطولة تبليسي جراند سلام بالقرعة التي تجرى عبر «تقنية الفيديو» ظهر الخميس المقبل بفندق «هواليدي إن»، استعداداً للتصفيات التي تنطلق يوم الجمعة، وتختتم البطولة الأحد المقبل. 

وينتقل منتخبنا الوطني بعد «تبليسي جراند سلام» للمشاركة في بطولة أنطاليا في تركيا، التي تقام في الفترة من 31 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل، بخمسة لاعبين في أوزان تحت 57 كجم، و66 كجم، و81 كجم، و90 كجم، وفوق 100 كجم.

اتحاد الجودو
الجودو
محمد بن ثعلوب
جراند سلام للجودو
منتخب الجودو
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