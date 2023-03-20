القيسي ودياني يحتفظان بلقب النسخة العربية لـ «محاربي الإمارات»



مصطفى الديب (أبوظبي)

حافظ الأردني علي القيسي على لقبه في النسخة العربية العاشرة «السلسلة 40»، من بطولة «محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة»، بعد فوزه على المصري أحمد فارس في «وزن الريشة»، خلال نزالات البطولة التي اختتمت الأحد، في صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، وسط حضور جماهيري لافت.

كما حافظ أيضاً المغربي بدرالدين دياني على لقب النسخة في «وزن الوسط» بعد تغلبه على الكويتي عبد الله البوشهري.

ونجح القيسي في المحافظة على لقبه بعد الفوز على أحمد فارس في الجولة الثالثة بالإخضاع، كما حسم قرار الحكام النزال القوي والمثير بين دياني والبوشهري بعد نهاية الجولة الخامسة.

وتوج الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان البطل علي القيسي بحضور عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

حضر المنافسات الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي والبريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، واللواء «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظم للحدث، وناصر الزعابي مدير الاتصال المؤسسي بمجلس أبوظبي الرياضي.

وفي بقية النزالات، فاز الأردني جلال الدعجة على المصري عزوز أنور بقرار الحكام في وزن الديك، وتخطى الصومالي عبدي فرح منافسه العراقي حسن طلال بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر، وفاز المغربي مروان ببالغويت على الإماراتي علي عبدالله مسلم، بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر، كما حافظ الكويتي محمد الأقرع على سجله الاحترافي النظيف، وفاز على المصري محمد الدفراوي بقرار الحكام في وزن الوسط.

وفي نزال السيدات حسمت التركية صيرية سنجول النزال أمام المصرية منة محمد عبدالله بالضربة القاضية الفنية في وزن الذبابة، وفاز اللبناني شربل دياب على المصري محمد عافية بالإخضاع في وزن الثقيل، وحافظ السوري وسيم أنور على سجله خالياً من الهزائم، متفوقاً على العراقي باخر خوشانو في وزن الديك.

وأعرب البطل الأردني علي القيسي، عن سعادته بالحفاظ على لقب النسخة العربية من محاربي الإمارات، مؤكداً أن هذا التتويج لم يكن سهلاً أمام خصم عنيد، وهو ما اتضح خلال النزال الذي استمر حتى الجولة الثالثة، وانتهى بالإخضاع.

وقال في تصريحات له عقب تتويجه استعد من الآن لمزيد من النزالات، خلال الشهرين المقبلين، أبوظبي تعطيني الدافع والحماس دائماً من أجل تحقيق الأفضل، والظهور بالصورة المطلوبة، وفي بطولة محاربي الإمارات، تكون الندية والاثارة أكبر.

وتابع القيسي قائلاً:«المعسكر الإعدادي لهذه الجولة كان أقوى كثيراً، وعاهدت نفسي خلاله الحفاظ على اللقب، من خلال الإخضاع وهي الطريقة التي أتميز بها، وقد حققت ذلك.

وأضاف:»أشكر الجمهور العريض على دعمه المتواصل، طوال النزالات وإلى اللجنة العليا المنظمة برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، على دعمه المتواصل لي ولجميع المقاتلين في مختلف النزالات من أجل تقديم الأفضل".

وقال المغربي بدر الدين دياني بطل وزن الوسط، إنه على الرغم من المرور بظروف صعبة قبل النزال أمام الكويتي عبد الله البوشهري، حيث لم يكن الاستعداد كافياً، وكان التجهيز مع الفريق خاص، إلا أن الهدف تحقق من النزال.