«السماوي» يُحلق بصدارة الدورة الأولى لـ «سوبر الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

حسم فريق بني ياس، صدارة الدورة المجمعة الأولى لـ «كاس السوبر» للكرة الطائرة، على حساب العين «الوصيف»، بالفوز 3-2 في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين في ختام «الجولة الثالثة»، التي أقيمت على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر.

وجاء تفوق «السماوي» المتوج بلقب الدوري لفئة الرجال، أمام منافسه «الزعيم» بعد «ريمونتادا» مثيرة، حيث خسر في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 22- 25 على التوالي، ليعود ويكسب الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25- 21,25- 13، قبل التفوق في الشوط الخامس والحاسم بنتيجة 15- 12.

وهو الفوز الثالث على التوالي لبني ياس في ختام الدورة المجمعة الأولى، والتي استهلها بالتغلب على الجزيرة 3-0 في الجولة الأولى، وشباب الأهلي 3-0 في الثانية، في الوقت الذي خسر فيه العين للمرة الأولى أمام بني ياس، بعد تفوقه في الجولتين الأولى والثانية أمام شباب الأهلي والجزيرة 3-0 على التوالي.

واحتل بني ياس صدارة الدورة المجمعة الأولى برصيد 8 نقاط، مقابل 7 للعين «الوصيف»، فيما حل الجزيرة ثالثاً برصيد نقطتين من فوزه في الجولة الأخيرة على منافسه شباب الأهلي صاحب المركز الأخير بنتيجة 3-2.

وتتحول الأنظار بداية من مساء الجمعة المقبل، وعلى مدار ثلاثة أيام إلى صالة نادي بني ياس بالعاصمة أبوظبي والتي تستضيف مباريات «الدورة المجمعة الثانية» لسوبر الطائرة، والتي تشهد مواجهات بني ياس والجزيرة، وشباب الأهلي والعين في «الجولة الأولى»، الجزيرة والعين، وبني ياس وشباب الأهلي مساء السبت في «الجولة الثانية»، شباب الأهلي والجزيرة، والعين وبني ياس في «الجولة الثالثة» والأخيرة مساء الأحد في ختام المنافسة.

ويشهد الموسم الحالي، التطبيق الأول للنظام الجديد لكأس السوبر، والذي يقضي بخوض الفرق أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن في «دوري الرجال» الدور التمهيدي بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، وتتأهل الفرق الأربع الفائزة في الدور التمهيدي إلى المرحلة الثانية، والتي تُلعب من دورتين مجمعتين لتحديد الترتيب النهائي من الأول وحتى الرابع.

وتعد كأس السوبر ثالث بطولات الموسم الحالي - فئة الرجال، والذي انطلق بتتويج الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة على حساب منافسه شباب الأهلي في النهائي بنتيجة 3-1، فيما توج بني ياس بطلاً لـ «دوري الرجال» على حساب منافسه شباب الأهلي بعد الفوز 3-2 في مباراتي ذهاب وإياب النهائي، في انتظار ختام منافسات الموسم بإقامة البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» المقررة خلال الفترة من 12 وحتى 19 أبريل المقبل.

نتائج الدورة المجمعة الأولى

بني ياس - الجزيرة 3- 0

شباب الأهلي - العين 0- 3

الجزيرة - العين 0- 3

بني ياس - شباب الأهلي 3- 0

شباب الأهلي - الجزيرة 2- 3

العين - بني ياس 2- 3

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ترتيب الفرق بنهاية الدورة المجمعة الأولى

بني ياس - 8 نقاط

العين - 7 نقاط

الجزيرة - 2 «نقطتين»

شباب الأهلي - 1 «نقطة»

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مباريات الدورة المجمعة الثانية

الجمعة 24 مارس

بني ياس - الجزيرة 21:00

شباب الأهلي - العين 23:00

السبت 25 مارس

الجزيرة - العين 21:00

بني ياس - شباب الأهلي 23:00

الأحد 26 مارس

شباب الأهلي - الجزيرة 21:00

العين - بني ياس 23:00