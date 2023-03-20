سان جيرمان وجالتييه يواصلان «مسلسل التراجع»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

واصل باريس سان جيرمان «مسلسل التراجع» في المستوى والنتائج، والذي يعيشه منذ عودة اللاعبين من كأس العالم الأخيرة، فخسر في 7 مباريات خلال الشهرين ونصف الشهر الأخيرة في مختلف المسابقات، كان أهمها خروجه من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، والخروج من كأس فرنسا على يد أولمبيك مارسيليا.

وها هو يُعاقب مجدداً في البطولة المحلية، بعد أن سقط على أرضه ووسط جماهيره في ملعب «حديقة الأمراء» في الجولة 28 من المسابقة، على يد رين، الذي يقوده فنيا برونو جينيسيو، الذي يعتبر أكثر المدربين فوزاً على سان جيرمان خلال «الحقبة القطرية» منذ 2011، برصيد 6 انتصارات.

وهكذا نجح الفريق القادم من إقليم بريتون في إسقاط فريق العاصمة متصدر الدوري بفارق 9 نقاط عن لانس أقرب منافسيه، بعد مباراة قوية أدارها جينيسيو باقتدار وشجاعة منقطعة النظير هو ولاعبو فريقه.

وكان رين فاز في مباراة الذهاب في الدوري 1-0 في منتصف يناير الماضي، وقضى رين على آمال سان جيرمان في إمكانية العودة للمباراة بفضل شجاعة وتألق الحارس العملاق ستيف مانداندا «37 عاماً»، والذي نجح في التصدي لكل الكرات الخطرة من مبابى وميسي وفيراتي.

وأُصيبت جماهير حديقة الأمراء بخيبة أمل وإحباط شديدين لغياب الروح عن اللاعبين، وفشل كريستوف جالتييه المدير الفني في إدارة المباراة بالصورة المثلي.

وعندما سُئل جالتييه عن مستقبله في باريس بعد هذه الهزيمة، أكد أنه يصب كل تركيزه على إنهاء الموسم بالفوز بالدوري ولاشيء آخر.

والمعروف أن عقد المدير الفني ينتهي في صيف 2024.

وتساءل ساخراً: يتحدثون عن مستقبلي، لقد جئت إلى هنا وهذا شيء واضح جداً في مهمة مدتها عامين، وكل الناس يتكهنون بما سيكون عليه مستقبلي وما سيحدث في نهاية الموسم، ولكنني لا أعبأ بكل ذلك وأركز على الفوز باللقب وهذا هو المهم.

أضاف: أما القول بأن هذه الهزيمة قد تدفع إدارة النادي إلى تفكير ما، أقول: ربما، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الفريق ينقصه 8 لاعبين أساسيين واضطررت إلى إجراء تغييرات إجبارية في الشوط الثاني.

واعترف جالتييه بأن هذه هي سابع هزيمة منذ عودة اللاعبين من كأس العالم الأخيرة، وعلق قائلاً: ليست هناك اعتذارات، ولكن هناك أسباباً لذلك وينبغي أن نحلل الأمور بدقة، وسنقاتل من أجل تحقيق هدفنا الأهم وهو الفوز بالدوري، وسيعود المصابون ويكتمل قوام الفريق الأساسي ليصبح أكثر قدرة تنافسية عندما نواجه أولمبيك ليون في الجولة المقبلة، خلال 15 يوماً، بعد عودة اللاعبين من فترة «التوقف الدولي».