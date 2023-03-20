ماكسويل يحرز كأس «دولية دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»



رضا سليم (دبي)

أحرز الأميركي نيكولاس ماكسويل من فريق «اكسل باور» كأس بطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر «فئة الهليكوبتر للمحترفين» التي نظمها اتحاد الرياضات الجوية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بحديقة خور دبي، سجل اكسويل 285 نقطة، لخطف المقدمة وجائزة المركز الأول وقدرها 7 آلاف دولار.

وجاء التايلاندي سي دي سكارينا في المركز الثاني برصيد 280.5 نقطة وحصل على الميدالية الفضية وجائزة مالية قدرها 5500 دولار والثالث التايواني كينكو برصيد 259.5 نقطة وجائزة مالية قدرها 3500 دولار والرابع التايلاندي كان بونبوي برصيد 249 نقطة ونال جائزة مالية قدرها 2000 دولار فيما حصل التايواني بيتر جائزة المركز الخامس 1500 دولار.

وعقب انتهاء النهائيات التي شارك فيها أبرز 5 لاعبين، قام يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية ومحمد يوسف المازمي الأمين العام للاتحاد ويوسف الشحي عضو مجلس الإدارة رئيس جنة العلاقات العامة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

ووجه يوسف الحمادي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدعم سموه الرياضة والرياضيين عامة والرياضات الجوية خاصة، مؤكداً أن البطولة تمثل إحدى ثمار هذا الدعم السخي الذي يحظى به اتحاد الرياضات الجوية كما قامت اللجنة المنظمة العليا بتوزيع شهادات تقدير للمشاركين والحكام واللجان العاملة والهيئات والدوائر المحلية والحكومية التي أسهمت في إنجاح الحدث، كما وجه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي وإدارة الحدائق وشرطة دبي وتليفزيون دبي وهيئة الطرق والمواصلات وإسعاف دبي.

وأعرب نيكولاس ماكسويل عن سعادته بالفوز، موجها الشكر لإمارة دبي على استضافتها هذه البطولة للمرة الثالثة خاصة في حديقة الخور التي حظيت بحضور جماهيري مميز، كما وجه الشكر للقائمين على البطولة وعلى ما وجده وزملاؤه من اهتمام ورعاية قبل وأثناء البطولة.