بنجاش بطل كأس «تحدي دبي للبولو»

رضا سليم (دبي)

أحرز فريق بنجاش بنسالي كأس تحدي دبي للبولو، بعد فوزه على فريق الحبتور أنكورا بنتيجة 11.5 مقابل 8 في المباراة النهائية التي أقيمت بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية، كما فاز فريق بن دري بكأس الترضية بعد تغلبه على فريق أوربيس مهرة بنتيجة 9-6 في المباراة، التي سبقت النهائي.

وعقب المباراة النهائية، قام كريم عدنان مقصود العضو المنتدب لشركة الحبتور للسيارات، بتتويج الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب بالبطولة حيث حصل توماس إيريارتي على جائزة أفضل لاعب، وفاز الجواد «كاميريرا» للاعب خوسيه ريجلوس من فريق الحبتور بجائزة أفضل خيل بالبطولة.

وحقق فريق بن دري بقيادة محمد بن دري الفوز على فريق مهرة أوربيس بقيادة طارق الحبتور بنتيجة 9-6.5، ليتوج بكأس الترضية، ورغم تقدم مهرة في الشوط الأول بهدف إلا أن فريق بن دري حول تأخره للتقدم 4-2، في الشوط الثاني قم 7-2 في الشوط الثالث.