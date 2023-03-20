«الفرسان» يوسع فارق صدارة «دوري 21» إلى 6 نقاط

معتصم عبدالله (دبي)

وسع شباب الأهلي متصدر ترتيب دوري المحترفين تحت 21 عاماً بـ 46 نقطة، بينه وأقرب ملاحقيه الجزيرة «الوصيف» بـ 40 نقطة، إلى 6 نقاط بفضل فوزه على مضيفه خورفكان 1-0 ضمن مباريات «الجولة 20»، والتي شهدت تعثر الجزيرة بالتعادل على ملعبه أمام ضيفه عجمان 1-1.

وفي بقية المباريات، حافظ الشارقة على مركزه الثالث بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بالفوز على مضيه البطائح 2-1، وبقى العين رابعاً برصيد 38 نقطة بتفوقه أمام النصر 2-1، واستعاد دبا «الخامس» بـ 36 نقطة، نغمة الانتصارات بفوزه على بني ياس 1-0، وحسم التعادل 1-1 مباراة الوحدة والظفرة على ستاد آل نهيان، ليرفع الأول رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، مقابل 17 للظفرة قبل الأخير، وحقق الوصل «العاشر» بـ 21 نقطة، الفوز الأكبر في الجولة على حساب ضيفه اتحاد كلباء 6-2.

ويدين «الفرسان» بفوزه المهم على حساب مضيفه «النسور» والذي استعاد من خلاله ذاكرة الانتصارات بعد التعثر في جولتين على التوالي بعد التعادل مع اتحاد كلباء 1-1 في الجولة 18، والخسارة أمام الجزيرة 1-3 في الجولة 19، للاعب وسطه الغيني مالك سيلا، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29.

وعلى استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، اكتفى «فخر أبوظبي» بنقطة التعادل 1-1 أمام ضيفه «البرتقالي»، وسجل مامادو كوليبالي هدف التقدم للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47 «هدف عكسي»، وأدرك الكولومبي كارلوس زاباتا التعادل في الدقيقة 82، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 40 في المركز الثاني، مقابل 22 لـ«البرتقالي» التاسع.

وسجل الثنائي عبدالرحمن المازمي «لاعب وسط» ويوسف أبشر «مدافع»، هدفي الشارقة أمام مضيفه البطائح 2-1 ليعزز «الملك» موقعه في المركز الثالث للترتيب برصيد 39 نقطة، مقابل 23 نقطة للراقي صاحب المركز الثامن، بدوره عاد العين «الرابع» بــ 38 نقطة بالنقاط الثلاث من ملعب النصر، بالفوز 2-1، وسجل الثنائي محمد عوض الله وفاروق محمد هدفي «الزعيم» في الدقيقتين 34 و49، فيما سجل عبدالكريم زياني هدف «العميد» في الدقيقة 50.

نتائج الجولة 20

دبا - بني ياس 1-0

النصر - العين 1-2

الوحدة - الظفرة 1-1

خورفكان - شباب الأهلي 0-1

الجزيرة - عجمان 1-1

البطائح - الشارقة 1-2

الوصل - اتحاد كلباء 6-2

ترتيب فرق الصدارة

شباب الأهلي 46

الجزيرة 40

الشارقة 39

العين 38