«إيلنوديتركسنتا» و«أونر دوباين» بطلا كأس الوثبة في إيطاليا

يزا (الاتحاد)

شهد المضمار الرئيسي، في سان روسور في بيزا بإيطاليا، تنظيم أول سباقين من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة قياسية بلغت 23 خيلاً، برعاية النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتوج المهر «إيلنوديتركسنتا» لماريو ألفيرو، بإشراف ماكسميليان ناردوزي، وقيادة فيريكو بوسا بلقب السباق الأول البالغ جائزته 9.900 يورو، لجائزة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وشاركت فيه 8 خيول.

وجاء السباق مثيراً بين الخيول الناشئة التي تخوض تجربتها الأولى، وفرض «إيلنوديتركسنتا» إيقاعه على مجريات السباق، ليتفوق بفارق طول عن المهرة «إيروكابونورفا» لكلوديا دي كابريلا، وبإشراف ماكسميليان ناردوزي، وقيادة أندريا فيللي.

وسجل البطل المنحدر من نسل «ديفامر» زمناً وقدره 1:41:40 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «إليسير جي تي أي» لأنجوس توري، بإشراف مورو جيوفاني، وقيادة أنطونيو فادا.

وفاز «أونر دوباين» للمالك باليوحا عبد الرحمن سعيد بن ماجد، بإشراف أندو بوتي، وقيادة ساندرو جيسا، بالشوط الثاني لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 13.200 يورو على لقب جائزة رودومونتي لكأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 15 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

وتفوق «أونر دوباين» بفارق 1,5 طول عن «أمور» لكلوديا كابريلا، بإشراف ماكسميليان ناردوزي، وقيادة فيدريكو بوسا، وسجل البطل 2:19:90 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «نيل ادامز» لأوروس إيشباخر، بإشراف فرانسيسكا إيشباخر، وقيادة أندريا فيللي.

وعاد ميدان سان روسور إلى طبيعته من حيث الحضور العام وأنشطة الخدمة والمطاعم والفعاليات الجانبية وتظهر الأرقام انتعاشًا يبشر بالخير، وستبلغ ذروتها هذا العام يوم الأحد 2 أبريل مع سباق بريميو بيزا الـ 133.