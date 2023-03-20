«سباق فوق الـ 50» يشعل صراع الصدارة في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

اشتعل سباق التنافس المثير على صدارة دوري الدرجة الأولى، وبطاقتي التأهل لدوري المحترفين في الموسم المقبل 2023-2024، والذي بات يجمع ثلاثة أندية فوق حاجز الـ 50 نقطة، بقيادة حتا المتصدر برصيد 56 نقطة من 24 مباراة، ودبا الحصن «الوصيف» بـ 51 نقطة من 25 مباراة، والإمارات «الثالث» في الترتيب برصيد 50 نقطة من 24 مباراة، بنهاية مباريات «الجولة 26»، والتي أسدل عليها الستار مساء الأحد.

وشهدت «الجولة 26» تسجيل 22 هدفاً في 7 مباريات باستثناء المواجهة الثامنة التي جمعت العروبة «السابع» برصيد 35 نقطة، وضيفه الحمرية «الرابع» بـ 44 نقطة، والتي حُسمت بالتعادل السلبي، في الوقت الذي عزز في حتا صدارته للترتيب بالفوز على التعاون 3-1، وتمسك دبا الحصن بالوصافة بتخطيه عقبة مضيفه الفجيرة 2-1، وحافظ الإمارات على مركزه الثالث بالفوز عل جاره الجزيرة الحمراء 3-2.

وشهدت بقية مباريات الجولة، تغلب مسافي على سيتي 2-1، والذيد أمام مضيفه الرمس 1-0، ومصفوت على حساب فرسان هسبانيا «المتذيل» بنتيجة 1-0، وتغلب جلف اف سي على بينونة 3-2.

وخلافاً لترتيب فرق الصدارة على صعيد النقاط، تصدر «الصقور» واجهة الأقوى هجوماً في الدوري برصيد 61 هدفاً، مقابل 57 لحتا وصيف قائمة الأقوى هجوماً والمتصدر على مستوى النقاط، مقابل 55 لدبا الحصن ثالث الترتيب على صعيد الأقوى هجوماً ووصيف الترتيب العام.

واستغل البرازيلي دياجو داسيلفا مهاجم «الصقور» صيام منافسه الصربي فيليب ستوبرفيك مهاجم العروبة عن التسجيل في مباراة فريقه امام الحمرية 0-0، لينفرد بصدارة الهدافين برصيد 20 هدفاً، بعدما سجل الهدف لفريقه أمام الجزيرة الحمراء 3-2.

ويتحول توقيت مباريات الدوري في الجولات المقبلة، إلى الفترة المسائية «22:00 مساء» بالتزامن مع شهر رمضان المعظم والذي يشهد إقامة أربع جولات تشمل الجولة 27 المقررة يومي 25 و26 مارس، والجولة 28 أيام 31 مارس و1 و2 أبريل، الجولة 29 أيام 7 و8 و9 أبريل، والجولة 30 أيام 14 و15 و16 أبريل 2023.

وتشهد الجولة المقبلة «27»، والتي تنطلق السبت مواجهات مرتقبة في يومها الأول تجمع العربي والرمس، مصفوت وسيتي، مسافي والعروبة، الذيد وفرسان هسبانيا، وتستكمل الأحد بمباريات الجزيرة الحمراء وجلف اف سي، الحمرية وحتا، التعاون والإمارات، بينونة والفجيرة، فيما يغيب دبا الحصن «الوصيف» بداعي الراحة الاجبارية.