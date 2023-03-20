السناني يتأهب لدخول النادي «الدولي» مع «رفاق الفخر 2010»

مراد المصري (دبي)

يستعد خالد السناني حارس مرمى الوصل لخوض أول مباراة دولية له، في حال منحه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الوطني فرصة الظهور في المباراتين الوديتين لـ«الأبيض» أمام طاجيكستان وتايلاند يومي 25 و28 مارس الجاري في أبوظبي.

ولعل البارز في الظهور إن تحقق أنه سيكون رفقة زملاء الدرب الذين جمعتهم الصدفة ليكونوا حراس مرمى نادي الجزيرة في موسم 2010-2011، مع علي خصيف وخالد عيسى وقتها، حيث كانت بداية السناني وخالد عيسى تحديداً مع الفريق الأول، وهما اللذان يفصل العمر بينهما بنحو 3 أسابيع فقط، وكلاهما من مواليد عام 1989، ونالا ثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب أبل براجا وقتها ليكونا الحارسين الآخرين إلى جانب علي خصيف الأكبر منهما بعامين.

وانطلق الثلاثي في مسيرة شهدت تميزهم جميعاً، ما بين استمرار علي خصيف مع الجزيرة حتى الآن وتحقيقه ألقاباً عديدة، وانضمام خالد عيسى إلى العين، حيث تحول إلى اسم مؤثر صنع الإنجازات مع «الزعيم»، وخالد السناني، الذي واصل مع الجزيرة قبل الانضمام إلى الظفرة، ومن هناك رسخ نفسه على الساحة الكروية بوصفه حارساً مميزاً، مما دفع الوصل للتعاقد معه هذا الموسم من أجل تأمين حارس مرمى يمكن الوثوق به.

ورغم تخطيه عامه الـ 33، وهو العمر الذي قد لا يشهد حصول اللاعب على استدعاء دولي، فإن السناني واصل الصبر وتقديم أقوى المستويات دون كلل او ملل، وتواجد على مقاعد الاحتياط في كأس الخليج الماضية، وحالياً يبحث عن مكانه في قائمة «النادي الدولي» بخوض أول دقائق لعب له مع «الأبيض».

ولم يكن تألق الحارس، بالتصدي لركلة جزاء ألكساندر سيسالدو لاعب اتحاد كلباء في الوقت بدل الضائع لينقذ الوصل من الخسارة، سوى مجرد محطة من محطات تألق الحارس الذي كان أحد أسباب بلوغ الظفرة نهائي كأس رئيس الدولة في مناسبتين، ومنها تصديه لركلة ترجيحية حاسمة أمام عجمان في دور الـ 16 عام 2019، إلى جانب تصدياته المميزة لنجوم ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية في أبوظبي في 2017، كما أنه صاحب أعلى عدد من التصديات بين حراس مرمى «دورينا» هذا الموسم برصيد 57 تصدياً، ولم يحصل على أي بطاقة صفراء خلال 19 مباراة خاضها.