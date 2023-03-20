يوكيتش وأنتيتوكومبو.. ثنائية الأرقام الثلاثية

لوس أنجلوس (رويترز)

حقق نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 28 هذا الموسم، وهو أعلى رقم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليقود دنفر ناجتس متصدر القسم الغربي للفوز 108-102 على بروكلين نتس الليلة الماضية.

وسجل يوكيتش 22 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة وقدم عشر تمريرات حاسمة، محققا ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 104 في مسيرته خلال تفوق كبير لناجتس منذ الربع الأول.

وأحرز مايكل بورتر جونيور 28 نقطة وجمال موراي 25 نقطة، كلها في الشوط الأول، لناجتس الذي حقق انتصاره 48، والثاني في سبع مباريات، مقابل 24 هزيمة.

ويحتل نتس المركز السادس في القسم الشرقي.

كما حقق يانيس أنتيتوكومبو ثلاثة أرقام مزدوجة خلال فوز ميلووكي باكس متصدر الشرق 118-111 على تورونتو رابتورز، بعد هيمنة في الربع الرابع.

وسجل أنتيتوكومبو 22 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة بجانب عشر تمريرات حاسمة في المواجهة المتقاربة حتى الربع الأخير، حين تفوق باكس 12-صفر و17-2.

وسجل أوستن ريفز 35 نقطة في أعلى سجل بمسيرته، وأضاف دانجيلو راسل 18 نقطة في انتصار لوس أنجلوس ليكرز 111-105 على أورلاندو ماجيك، معززاً فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية.