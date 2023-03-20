الثلاثاء 21 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

يوكيتش وأنتيتوكومبو.. ثنائية الأرقام الثلاثية

يوكيتش وأنتيتوكومبو.. ثنائية الأرقام الثلاثية
20 مارس 2023 09:00

لوس أنجلوس (رويترز)

أخبار ذات صلة
3 أرقام مزدوجة لا تكفي يا يوكيتش
ميلووكي.. «19 من 20»

حقق نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 28 هذا الموسم، وهو أعلى رقم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليقود دنفر ناجتس متصدر القسم الغربي للفوز 108-102 على بروكلين نتس الليلة الماضية.
وسجل يوكيتش 22 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة وقدم عشر تمريرات حاسمة، محققا ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 104 في مسيرته خلال تفوق كبير لناجتس منذ الربع الأول.
وأحرز مايكل بورتر جونيور 28 نقطة وجمال موراي 25 نقطة، كلها في الشوط الأول، لناجتس الذي حقق انتصاره 48، والثاني في سبع مباريات، مقابل 24 هزيمة.
ويحتل نتس المركز السادس في القسم الشرقي.
كما حقق يانيس أنتيتوكومبو ثلاثة أرقام مزدوجة خلال فوز ميلووكي باكس متصدر الشرق 118-111 على تورونتو رابتورز، بعد هيمنة في الربع الرابع.
وسجل أنتيتوكومبو 22 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة بجانب عشر تمريرات حاسمة في المواجهة المتقاربة حتى الربع الأخير، حين تفوق باكس 12-صفر و17-2.
وسجل أوستن ريفز 35 نقطة في أعلى سجل بمسيرته، وأضاف دانجيلو راسل 18 نقطة في انتصار لوس أنجلوس ليكرز 111-105 على أورلاندو ماجيك، معززاً فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية.

يانيس أنتيتوكومبو
دوري السلة الأميركي للمحترفين
بروكلين نتس
فريق دنفر ناجتس
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
الرياضي
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
اليوم 02:40
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
الرياضي
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
اليوم 02:38
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
الرياضي
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©