السيتي.. صدارة عالمية في «الملكية»

مراد المصري (دبي)

واصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نجاحاته مجدداً بالرؤية الإماراتية، وذلك من خلال التقارير الدولية التي تعكس نجاحات المشروع وحسن إدارته، وآخرها التقرير الصادر من المركز الدولي للدراسات الرياضية، الذي وضعه بالمرتبة الأولى عالمياً على صعيد حقوق ملكية اللاعبين.

وبحسب التقرير الذي اعتمد على دراسة حقوق النقل التي يمتلكها كل نادٍ للاعبين ممن يمتلك بطاقتهم بالكامل، أو من يتواجدون على سبيل الإعارة منه مع أندية أخرى أو يحتفظ بنسبة بيع مستقبلية، جاء مانشستر سيتي بالمركز الأول بإجمالي 46 لاعباً بقيمة إجمالية تقدر بـ 1,462 مليار يورو.

وجاء بالمركز الثاني برشلونة الإسباني بـ 40 لاعباً تقدر قيمتهم السوقية بـ 1,364 مليار يورو، ثم ريال مدريد الإسباني بـ 46 لاعباً بقيمة 1,127 مليار يورو، ورابعاً أرسنال الإنجليزي بمجموع 47 لاعباً بقيمة 1,048 مليار يورو، وخامساً تشيلسي الإنجليزي بـ 51 لاعباً بقيمة 1,009 مليار يورو.

وفي قائمة العشر الأوائل، تواجد ليفربول الإنجليزي سادساً بـ 44 لاعباً بقيمة 943 مليون يورو، ثم بايرن ميونيخ الألماني سابعاً بمجموع 42 لاعباً بقيمة 929 مليون يورو، ثم باريس سان جيرمان ثامناً بمجموع 39 لاعباً بقيمة 745 مليون يورو، ومانشستر يونايتد الإنجليزي تاسعاً بمجموع 43 لاعباً بقيمة 722 مليون يورو، ثم لايبزيج الألماني بمجموع 32 لاعباً بقيمة 677 مليون يورو.

واحتل يوفنتوس ونابولي المرتبة الأولى في إيطاليا، وبالنسبة لليوفي بمجموع 48 لاعباً ولنابولي بمجموع 29 لاعباً بقيمة 443 مليون يورو لكلا الناديين، فيما جاء أياكس الأعلى في هولندا بمجموع 44 لاعباً بقيمة 402 مليون يورو، وتصدر بنفيكا القائمة في البرتغال بمجموع 55 لاعباً بقيمة 360 مليون يورو.