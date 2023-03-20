ريباكينا بطلة إنديان وألكاراز يعود بلقب وصدارة

إنديان ويلز (رويترز)

فازت بطلة ويمبلدون إيلينا ريباكينا على المتألقة أرينا سبالينكا 7-6 و6-4، لتتوج بلقب بطولة إنديان ويلز للتنس وثأرت من خسارتها أمام لاعبة روسيا البيضاء في نهائي أستراليا المفتوحة.

وتعافت ريباكينا، التي خاضت أول نهائي للأساتذة من فئة ألف نقطة، بعد كسر إرسالها لتحسم المجموعة الأولى الشرسة والتي ارتكبت خلالها سبالينكا، المصنفة الثانية، عشرة أخطاء مزدوجة ولم تتراجع لاعبة كازاخستان المصنفة العاشرة بعد ذلك في طريقها نحو اللقب.

وأهدرت ريباكينا، التي هزمت حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالمياً إيجا شفانتيك لتبلغ النهائي، الإرسال حين سددت سبالينكا ضربة ساقطة داخل الخط الخلفي لتتقدم 3-2.

لكن ريباكينا تعافت سريعاً قبل أن تكسر سبالينكا الإرسال بعد خطأ مزدوج لتتعادل 4-4 واتجهت المجموعة إلى شوط فاصل.

ورغم تعثرها نالت سبالينكا فرصاً لانتزاع المجموعة الأولى، لكنها أهدرت ثلاث فرص للحسم كما أنقذت خمس فرص للحسم، قبل أن تسدد ضربة أمامية خارج الملعب لتترك السيطرة لريباكينا.

وبدأت ريباكينا المجموعة الثانية بكسر للإرسال قبل أن يستقر مستوى سبالينكا لكن لاعبة كازاخستان أنهت المهمة سريعاً، في أول فرصة لحسم اللقب حين نفذت منافستها إرسالا نحو الشبكة.

ووضع كارلوس ألكاراز نهاية لسلسلة من 19 مباراة دون هزيمة لدانييل ميدفيديف وتغلب عليه 6-3 و6-2 في نهائي البطولة ذاتها، لينتزع اللاعب الإسباني صدارة التصنيف العالمي من نوفاك ديوكوفيتش.

واستمتع ألكاراز ببداية حالمة في أول نهائي للثنائي في إنديان ويلز، حين كسر الإرسال مبكراً وتقدم 2-صفر وأهدر ست نقاط فقط على الإرسال، في طريقه لحسم المجموعة الأولى خلال 36 دقيقة فقط.

ولم يتمكن اللاعب الروسي، الذي كان يطمح لإضافة لقب جديد بعد تتويجه في روتردام والدوحة ودبي الشهر الماضي، من إيقاف نزيف النقاط وعجز عن الصمود أمام براعة منافسه الإسباني في بقية المباراة.

وكسر ألكاراز الإرسال في الشوط الأول بالمجموعة الثانية وتقدم 2-صفر، بينما أهدر ميدفيديف عشر نقاط متتالية منذ المجموعة الأولى.

وواصل ألكاراز المميز بضرباته القوية الضغط من جانب إلى جانب بالملعب وكسر الإرسال مجدداً، ليتقدم 4-صفر دون عناء وأنهى اللقاء بعد 70 دقيقة دون أن يواجه أي نقطة كسر.

وهذا اللقب الثالث ببطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة للاعب البالغ عمره 19 عاماً، والذي كان أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي في سبتمبر الماضي، عندما فاز بلقب أميركا المفتوحة، وحافظ على القمة خلال 20 أسبوعا قبل أن ينتزع ديوكوفيتش الصدارة في يناير.