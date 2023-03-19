برشلونة يعبر الريال إلى لقب الليجا

مدريد (د ب أ)

اقترب فريق برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 2 / 1 في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم ريال مدريد بهدف سجله رونالدو أراوخوا، لاعب برشلونة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل برشلونة بهدف سجله سيرجي روبيرتو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل فرانك كيسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ومع تبقي 12 مباراة فقط على نهاية الدوري، رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام الريال، صاحب المركز الثاني الذي توقف رصيده عند 56 نقطة.

وأصبح هذا الانتصار هو الأول لبرشلونة على ريال مدريد في ملعب كامب نو منذ الفوز 5 / 1 يوم 28 أكتوبر 2018.

ويلتقي الفريقان يوم 5 أبريل المقبل مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا، علماً بأن برشلونة فاز بمباراة الذهاب بهدف نظيف. ولم يكن هناك أي فترة جس لنبض حيث بادر ريال مدريد بشن هجمة خطيرة في الدقيقة الأولى، عندما سدد كريم بنزيمة كرة أرضية قوية تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة ببراعة.

ورد برشلونة بعدها بدقيقتين عندما سدد روبرت ليفاندوفسكي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها تيبو كورتوا، حارس الريال، ببراعة.

وفي الدقيقة التاسعة سجل ريال مدريد هدف التقدم عندما توغل فينيسيوس جونيور بالكرة من الناحية اليسرى، ومرر كرة عرضية اصطدمت برأس رونالد أراوخوا وغيرت اتجاهها لتعانق الكرة الشباك. بعد الهدف، أصبح اللعب سجالاً من الفريقين بحثاً عن تسجيل الأهداف، ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وتمكن برشلونة من تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، عندما لعبت الكرة داخل منطقة جزاء الريال أبعدها الدفاع لتصل إلى رافينيا، الذي سدد كرة قوية اصطدمت بمدافعي الريال قبل أن تصل إلى سيرجي روبيرتو داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية عانقت الشباك، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل 1/1 بين الفريقين. ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 47 كاد الريال أن يسجل هدف التقدم، عندما توغل فينيسيوس جونيور بالكرة من الناحية اليسرى، ومرر كرة عرضية وصلت إلى فيديريكو فالفيردي الذي قابلها بتسديدة قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

بعد تلك الهجمة استحوذ برشلونة على الكرة وكثف من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع الريال لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة. ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 59، والتي شهدت فرصة خطيرة لبرشلونة عندما سدد ليفاندوفسكي كرة قوية اصطدمت بقدم إيدير ميليتاو، مدافع الريال، ومرت بجوار القائم الأيسر لركلة ركنية لم تستغل.

ورد الريال في الدقيقة 63 عندما أخطأ سيرخيو بوسكيتس في تمرير الكرة ليقطعها داني كارفاخال بتمريرة إلى رودريجو الذي قابلها بتسديدة قوية، لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وكاد ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 67،عندما مرر بوسكيتس كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها ليفاندوفسكي بضربة خلفية مزدوجة، لكنها مرت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 81 سجل الريال هدفا ألغاه الحكم، عندما انطلق رودريجو بالكرة من الناحية اليسرى ومررها إلى داني كارفاخال في الناحية اليمنى، ليمرر كرة عرضية قابلها ماركو أسينسيو بتسديدة قوية إلى داخل المرمى، ولكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد وألغى الهدف بداع تسلل أسينسيو.

وأصبح اللعب سجالاً بين الفريقين في الدقائق الأخيرة من اللقاء حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، والتي شهدت تسجيل برشلونة للهدف الثاني، عندما مرر أليكس بالدي كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها فرانك كيسي بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز برشلونة على الريال 2 / 1.