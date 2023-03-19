رين عقدة سان جيرمان الجديدة

باريس (أ ف ب)

أطاح رين بمضيفه باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب، عندما تغلب عليه بثنائية نظيفة الأحد على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل الكاميروني كارل توكو-إيكامبي (45) وأرنو كاليمويندو (48) الهدفين.

ونجح رين في التغلب على باريس سان جيرمان ذهاباً وإياباً هذا الموسم، مكرراً إنجاز موناكو موسم 2020-2021 ونانسي موسم 2011-2012.

كما ألحق رين الخسارة الأولى بباريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس منذ سنتين وتحديداً منذ سقوطه أمام ليل عام 2021.

وأسدى رين خدمة إلى مرسيليا الثالث، والذي بات بإمكانه تقليص الفارق إلى سبع نقاط عن الفريق الباريسي في حال فوزه على مضيفه رينس لاحقاً.

وقدّم باريس سان جيرمان الذي غاب عنه ثمانية لاعبين بسبب الاصابة، أداءً مخيباً ووجد نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي قوبل بصافرات الاستهجان، لدى اعلان اسمه في بداية المباراة، الأمرين لاختراق دفاع رين المنظم.

بدوره واجه النجم الدولي كيليان مبابي صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الضيوف، أمام تألق لافت لحارس المرمى المخضرم ستيف مانداندا. ورغم ذلك ذهب مبابي لتحية الجماهير في نهاية المباراة خلافاً للبرغوث الأرجنتيني الذي دخل غرفة الملابس مباشرة بعد الفارة النهائية.

وقال مدربه كريستوف جالتييه "الهزيمة دائماً مزعجة. استقبلنا هدفاً في الدقيقة 45 من كرة في العمق، وآخر بعدما خسرنا الكرة فوجدنا أنفسنا متأخرين صفر-2، وبالتالي صعبت المهمة. لست راضيا عن هذه المباراة، ولكن مع الغيابات، حتى لو أن ذلك ليس عذرًا، فقد كنا نعلم أننا سنواجه صعوبات".

ورفض جالتييه اتهام احد الصحفيين للاعبين بالتخاذل، وقال "قدم لاعبو فريقي كل شيء، كل ما لديهم في أرجلهم. لديك شعور بأن اللاعبين لم يفعلوا ذلك، ولكن ضع نفسك مكان اللاعبين الذين خاضوا المباراة في غياب ثمانية ركائز أساسية ولاعبين شباب من الأكاديمية خاضوا حصتين تدريبيتين فقط مع الكبار. لا يمكنك اتهام اللاعبين بأنهم لم يعطوا كل ما لديهم، هذا ليس صحيحًا".

وتلقى رين ضربة موجعة مبكرة باصابة مدافعه أدريان تروفير في الدقيقة الخامسة فترك مكانه للنروجي بيرغر ميلينغ.

ونجح توكو-إيكامبي المعار من ليون في منح التقدم إلى رين في الدقيقة 45، عندما تلقى كرة خلف الدفاع على حافة المنطقة من بنجامان بوريجو فهيأها لنفسه وتوغل داخلها قبل أن يسددها قوية على يمين الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وفي الوقت الذي دخل فيه باريس سان جرمان الشوط الثاني بحثاً عن التعادل، صدمه رين بالهدف الثاني عبر كاليمويندو اثر تمريرة من تشيموانيا أوغوتشوكوو (48).

وكاد توكو-ايكامبي يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الايسر البعيد، ثم انفرد دجيد سبينس بالحارس دوناروما داخل المنطقة لكن المدافع الشادايل بيتشيابو ابعد الكرة في توقيت مناسب (74).

وسدد ميسي كرة قوية ابعدها الحارس (73).

ومرر توكو-اتيكامبي كرة على طبق من ذهب الى البديل المالي هاماري تراوريه داخل المنطقة فسددها الاخير برعونة فوق العارضة (79).

وتابع ستيف مانداندا تألقه بإبعاده تسديدة قوية للإيطالي ماركو فيراتي من خارج المنطقة الى ركنية لم تثمر (84).

4) والبرتغالي روني لوبيش (38).

وتعادل أيضا نيس مع لوريان بهدف لغايتان لابورد (77) مقابل هدف لعبدول بامو مييتيه (30).

وطُرد مدافع لوريان البرازيلي إيغور سيلفا مباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بسبب تدخل قوي علما أنه تلقى بطاقة صفراء قبلها بثلاث دقائق.

ورفع كل من الفريقين رصيده الى 44 نقطة في المركز السابع مع أفضلية لنيس بفارق الأهداف.