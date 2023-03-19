يوفنتوس بطل ديربي إيطاليا

روما (د ب أ)

تغلب يوفنتوس على مضيفه إنتر ميلان 1 / صفر، في ديربي إيطاليا ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثالث، حيث أهدر فرصة استعادة المركز الثاني الذي خطفه لاتسيو في وقت سابق بفوزه على جاره روما 1 / صفر.

وسجل فيليب كوستيتش هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة تعرض لاعب إنتر دانيلو دامبروزيو للطرد في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وهو المصير ذاته الذي تعرض له لياندرو باريديس لاعب يوفنتوس في الدقيقة ذاتها.

من جانبه واصل نابولي تفوقه في صدارة المسابقة بعدما حقق فوزاً كبيراً أمام مضيفه تورينو وتغلب عليه 4 / صفر، ضمن منافسات المرحلة ذاتها، بينما صعد لاتسيو إلى المركز الثاني بالفوز على روما 1 / صفر. وفي مباراتين أخريين اليوم الأحد ، تغلب فيورنتينا على ليتشي 1 / صفر وسامبدوريا على هيلاس فيرونا 3 / 1 .