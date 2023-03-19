«الظفرة البحري» يتوج أبطال السباحة

الظفرة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، كرمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، المؤسسات الوطنية «شركاء النجاح» من الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في الظفرة البحري بدورته الرابعة عشرة التي أُقيمت خلال الفترة من 10 إلى 19 مارس الجاري في مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة.

وكرم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، رئيس لجنة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، ممثلي الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في المهرجان، بحضور سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وثمن سالم الرميثي توجيهات قيادة الدولة الرشيدة لصون الموروث الإماراتي والمحافظة عليه، ودعم المهرجانات والفعاليات التي تعزز قيم الولاء والانتماء وترسخ معاني الهوية الوطنية، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومتابعة سموه لكافة المهرجانات والفعاليات التي تساهم في تنمية منطقة الظفرة.

من جانبه، أكد عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أن تكريم الجهات الداعمة والراعية والمشاركة يأتي تأكيداً على دورهم ومكانتهم في دعم هذه الاحتفالية الكبيرة التي ينتظرها عشاق الرياضات البحرية التراثية والحديثة.

وتوجه المزروعي بالشكر والتقدير إلى شركاء النجاح من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأبوظبي البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، ودائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، وشرطة أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومدن - ساحل المغيرة، ومستشفيات الظفرة.

وسجلت بطولة كرة الطائرة الشاطئية وسباق الدراجات الهوائية في مهرجان الظفرة البحري مشاركة 75 رياضياً، وجرت المنافسات على ساحل المغيرة بمنطقة الظفرة.

وشهدت بطولة كرة الطائرة الشاطئية مشاركة 8 فرق رياضية شعبية من مختلف مناطق الدولة، ضمت نحو 48 لاعباً، ضمن التصفيات التي أُقيمت على ملاعب شاطئ ساحل المغيرة.

وأسفر سباق الدراجات الهوائية عن فوز سلطان عبدالله الحمادي بالمركز الأول، وحل في المركز الثاني محمد عبدالله المرزوقي، وجاء في المركز الثالث محمد عبدالله الحمادي. وأُقيم سباق الدراجات الهوائية في محيط ساحل المغيرة مروراً بممشى الساحل بين أشجار القرم، وصولاً إلى موقع المهرجان لمسافة بلغت 7000 متر، حيث شهد مشاركة 27 رياضياً من مدن منطقة الظفرة وزوار المهرجان.

وشهد سباق السباحة، منافسات قوية، بمشاركة 55 رياضياً في فئاتها الثلاث «المحترفين، الهواة، الصغار»، وتوجت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الفائزين.

وأسفرت النتائج في فئة المحترفين عن فوز عبيد الجسمي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاء علي الكعبي، وفي المركز الثالث سالم جمال، وفي فئة الهواة جاء بالمركز الأول فارس الزعابي، وفي المركز الثاني ساري عبدالله الحمادي، وفي المركز الثالث محمد علي.

وحصد المركز الأول في فئة الصغار خليفة إسماعيل الحمادي، وفي المركز الثاني علي جمعة الحمادي، وفي المركز الثالث احمد عبدالوهاب الحوسني.