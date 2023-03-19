«دي سراج» بطل الفحول في «دولية دبي للجواد العربي»

رضا سليم (دبي)

توج الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، الجواد «دي سراج» لمربط دبي للخيول العربية بلقب الفحل الذهبي، في ختام النسخة العشرين من بطولة دبي الدولية للجواد العربي التي أُسدل عليها الستار بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 151 خيلاً، وحصل المربط على جائزة مالية قدرها 275 ألف دولار، فيما حصل الفحل «ع ج كفو» لمربط عجمان على المركز الثاني والميدالية الفضية، ونال جائزة مالية قدرها 165 ألف دولار، والثالث الفحل «أي أس برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحصل على 60 ألف دولار.

حضر ختام البطولة ومراسم التتويج، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومعالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور غانم الهاجري الأمين لاتحاد الفروسية، وعبدالرحمن أبو الشوارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وسلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية وعضو اللجنة المنظمة، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وعادل الفلاسي المنسق العام للبطولة، والشيخة ظبية آل بو سعيد مديرة بطولة الرباطية بسلطنة عُمان.

وسيطرت خيول الإمارات على أغلب الجوائز، حيث تصدر مربط دبي للخيول العربية صدارة البطولة بالفوز بـ 8 ميداليات، منها 4 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات، وجاء مربط عجمان في المركز الثاني برصيد 6 ميداليات، منها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزية واحدة، وحصل الدكتور غانم الهاجري على ميدالية فضية، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي على برونزية واحدة، فيما ظهرت الخيول القطرية، حيث حصل مربط الوجبة على فضية واحدة، ومربط الشقب على برونزية.

أما عن تفاصيل النتائج، ففي بطولة المهرات بعمر سنة، حصلت المهرة «دي آسره» لمربط دبي للخيول العربية على الميدالية الذهبية، وحصلت على جائزة قدرها 60 ألف دولار، في حين نالت المهرة «ع ج رسيل» لمربط عجمان المركز الثاني والميدالية الفضية وجائزة 40 ألف دولار، فيما فازت المهرة دي شيخة لمربط دبي للخيول العربية، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية و25 ألف دولار.

وتصدر مربط عجمان بطولة المهرات بفوز «ع ج كيه» بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ونال جائزة مالية قدرها 215 ألف دولار، فيما ظفر مربط الوجبة بالمركز الثاني والميدالية الفضية عبر «دي ذاريه»، وحصلت على 110 آلاف دولار، وظهر مربط دبي للخيول العربية على منصات التتويج بفوز المهرة «دي رسيل» بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وجائزة قدرها 60 ألف دولار.

وحقق الفرس «دي شيهانه» لمربط دبي للخيول العربية، المركز الأول والميدالية الذهبية، في بطولة الأفراس وحصد جائزة مالية قدرها 275 ألف دولار، فيما حصل الفرس «بسندرستيموشايلو» لمربط عجمان، على الميدالية الفضية، وجائزة مالية قدرها 165 ألف دولار، فيما نال الفرس «الأريام بنفسج» لمربط عجمان على الميدالية البرونزية، وجائزة قدرها 60 ألف دولار.

وفي بطولة المهور بعمر سنة واحدة، فاز المهر «ع ج ساير» لمربط عجمان بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجائزة مالية قدرها 60 ألف دولار، فيما حصل المهر «دي فاهر» لمربط دبي للخيول العربية، على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجائزة مالية قدرها 40 ألف دولار، بينما حصل على المركز الثالث المهر «باهر الشقب» لمربط الشقب القطري، ونال الميدالية البرونزية، وجائزة مالية قدرها 25 ألف دولار.

وفي بطولة المهور، تصدر المهر «دي شهار» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول ونال الميدالية الذهبية وحصل على جائزة مالية قدرها 215 ألف دولار، فيما حصل المهر «فلاح الهواجر» للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري على المركز الثانية والميدالية الفضية ونال جائزة مالية قدرها 110 آلاف دولار، وجاء المهر «دي شرط» لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثالث والميدالية الذهبية وحصل على جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار.