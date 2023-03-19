95% حضور «العمومية العادية» لاتحاد الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

شهد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الطائرة في دبي، الحضور شبه الكامل لـ 18 من أصل 19 عضواً بنسبة 95% من ممثلي الأندية، في تأكيد جديد على التفاعل المستمر ما بين الاتحاد والأندية الأعضاء.

واعتمدت العمومية، خلال الاجتماع، «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» عضواً عاملاً في الاتحاد، وفقاً للمادة 26 من النظام الأساسي، التصديق على محضر الاجتماع السابق، والتقرير السنوي لمجلس الإدارة، والحساب الختامي للاتحاد للسنة المالية المنتهية، بجانب اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

وأحال الاجتماع بعد النقاش المستفيض، معظم مقترحات الأندية للجنة الفنية لمزيد من الدراسة والتشاور، وتقدم 7 من أصل 19 نادياً من قوام الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، بنحو 39 مقترحاً بشأن المسابقات وآلية قيد وتسجيل اللاعبين وذلك للنقاش على طاولة الاجتماع ممثلين في أندية الوصل، النصر، شباب الأهلي، العين، الوحدة، خورفكان، البطائح.