حمزة وهيام يحصلان على «دولية» الحكام للسلة

دبي (الاتحاد)

حصل الثنائي حمزة عباس وهيام الصفار، على شهادة دولية للتحكيم في كرة السلة في أول مشاركة لهما في معسكر الحكام الدولي الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة، ليبدآن المشوار، ويتزايد بذلك عدد الحكام المواطنين في ملاعبنا، واستمر المعسكر لمدة 5 أيام.

وعبر الثنائي حمزة وهيام عن سعادتهما بالاستفادة الكبيرة التي تحققت في جوانب مختلفة، سواء نظرياً أو عملياً، وتطبيق بعض المهارات في أرض الملعب، إضافة إلى المشاركة في إدارة مباريات رسمية خلال المعسكر، وتم خلال هذه المباريات إبداء الملاحظات والتوجيهات من المحاضرين الدوليين لتطوير المهارات.